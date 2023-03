Bordet destacó que la economía "creció, todo lo contrario a lo que vivimos en 2015 a 2019"

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet participó de la apertura de la Asamblea legislativa.

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, elogió el discurso del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa y aseguró que durante su gestión "la economía ha crecido, todo lo contrario a lo que vivimos en 2015 a 2019".En el período de de la"hubo ry un endeudamiento fenomenal como nunca se vio, con plata que nadie sabe dónde está", remarcó Bordet a la prensa.También esa gestión, dijo,lo que calificó como unaque provocó "menos obras, educación y salud en las provincias".Señaló que, contrariamente, el mensaje de Fernández recordó lo que se hizo "en estos años tan duros", y que después de la pandemia del coronavirus el país empezó a experimentarBordet remarcó que existen cuestiones pendientes como bajar la inflación, que "perjudica el salario real", y afirmó que ese trabajo "es uno de los problemas en torno a los que gira la plataforma" del Frente de Todos.Por otra parte, el gobernador entrerriano reclamó por proyectos de ley que la provincia "espera sean tratados en Diputados", como "la hidrovía Paraná-Paraguay, la creación de Universidades; la construcción de viviendas y obras públicas".Y manifestó que es "muy importante" conmemorar 40 años de democracia en el país, con una "consolidación de las instituciones republicanas que establece la Constitución"."Siempre he sido respetuoso de los discursos presidenciales en los que me ha tocado participar, se puede estar de acuerdo o no, pero es el Congreso el ámbito para discutir, y hay que hacerlo con altura y respeto por las instituciones democráticas", concluyó Bordet.