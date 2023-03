Lula dijo que aplicaciones digitales realizan explotación inédita a trabajadores

Lula se quejó de la explotación laboral por parte de las aplicaciones digitales

Sabemos as dificuldades que trabalhadores no mundo passam, e a dificuldade que dirigentes sindicais terão para estruturar um novo pacto entre trabalho e capital. No Brasil, temos uma imensa maioria de trabalhadores temporários, que sequer tem onde reclamar quando algo acontece. — Lula (@LulaOficial) March 1, 2023

As fábricas já não têm mais a mesma quantidade de trabalhadores que tinham. Os dirigentes sindicais precisam encontrar uma saída que permita que a classe trabalhadora no mundo inteiro tenha um novo espaço, um espaço que os trabalhadores estão perdendo em muitos países do mundo. — Lula (@LulaOficial) March 1, 2023

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este miércoles que las aplicaciones digitales ejercen una explotación inédita contra la clase trabajadora y admitió que es muy difícil hacer sindicalismo en el mundo en la actualidad debido a que los empleados "no le conocen la cara" a sus patrones, por lo que convocó a relanzar nuevas relaciones entre el capital y el trabajo., sostuvo Lula en un discurso en el Palacio del Planalto, al recibir a dirigentes de la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas, en un evento en el cual estuvo presente el expresidente uruguayo José Mujica.El mandatario, exsindicalista y líder del Partido de los Trabajadores (PT),, dijo Lula., el trabajo informal gana cada vez más tamaño", agregó.Por ello, convocó a "restructurar una nueva relación entre el trabajo y el capital" ante esta nueva realidad del mundo laboral.Para Lula, la lucha no es sindical y sí política por lo que llamó a los trabajadores a sumarse a los movimientos democráticos para discutir sobre la recuperación de los derechos.a quien acusó de haber eliminado la democracia por no haber conversado nunca con movimientos sindicales ni sociales.Lula sostuvo que América Latina retrocedió en su proceso de integración respecto de la primera década de este siglo.Por ello, convocó a "reconstruir" el Mercosur y la Celac y relanzar la Unión Suramericana de Naciones (Unasur).En ese contexto, tuvo un llamado de atención para los países latinoamericanos que buscan acuerdos comerciales en forma separada del resto.Por su parte, Mujica afirmó que la unidad es el único camino para América Latina, sean "tanto gobiernos de derecha como de izquierda" frente a las potencias hegemónicas del planeta."Uniéndonos podremos comenzar a cambiar las reglas de juego", dijo el expresidente uruguayo, quien lamentó la falta de unidad regional ante la pandemia para la fabricación de vacunas que, según dijo, quedaron en manos de Estados Unidos, Europa, Rusia y China.