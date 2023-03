Alejandro Garnacho, el artífice de la victoria del Manchester United y pase de ronda

Garnacho anotó uno de los goles del United / Foto: AFP

¡¡GARNACHO, UN CRACK TOTAL!! El argentino capturó el rebote y marcó sobre la hora para salvar al Manchester United, que se adelantó 2-1 vs. West Ham en la #FACup. PASTA DE CAMPEÓN.



El delantero argentino Alejandro Garnacho hizo un gol este miércoles en la clasificación agónica de Manchester United a los cuartos de final de la FA Cup de Inglaterra, a través del triunfo 3-1 ante West Ham en el estadio Old Trafford.West Ham se puso en ventaja mediante el argelino Mohamed Said Benrahma (ST 9m) y el United lo revirtió con el gol en contra del marroquí Nayef Aguerd (ST 32m) y las anotaciones de Garnacho (ST 45m) y el brasileño Fred.Garnacho, de 18 años y quien convirtió mediante un formidable remate con pie derecho, jugó como titular en Manchester United, mientras que el defensor Lisandro Martínez, campeón del mundo en Qatar 2022, ingresó a los 13 minutos de la segunda parte por el sueco Victor Lindelof.Grimsby Town, que milita en la cuarta categoría del fútbol inglés, dio el batacazo con la victoria 2-1 ante Southampton y también avanzó a los cuartos de final.Tottenham, con el defensor campeón del mundo Cristian "Cuti" Romero en el banco de los suplentes, quedó eliminado con la derrota frente a Sheffield United, de la segunda división inglesa, por 1 a 0.Burnley, con el tanto sobre la hora del galés Connor Roberts (ST 45m), venció a Fleetwood por 1 a 0 y accedió a la siguiente instancia.Otros equipos clasificados a cuartos de final: Manchester City, Blackburn Rovers, Fulham y Brighton And Hove.