De la mano de un argentino, vuelve una película a la Asamblea General de la ONU

La película colectiva "Tell It Like a Woman" tendrá una proyección especial este viernes en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas, hito que no se daba hace 20 años, y en el que participa Lucas Akoskin como productor general y Lucía Puenzo como una de las siete directoras de la obra.La cinta, además, cuenta con una nominación a los Oscar: la mítica Diana Warren intentará conseguir su estatuilla con "Applause", tras las 13 oportunidades anteriores en las que el premio le fue esquivo y para la que Akoskin pueden hacer historia.desde Estados Unidos.El actor y productor está radicado en suelo estadounidense hace 20 años y allí forjó una carrera que lo juntó a trabajar con personalidades como Monica Belluschi, Emir Kusturica, Peter Bogdanovich o Guillermo Arriaga.Warren es otra de las grandes figuras con las que trabajó Akoskin y que por primera vez lo sentará en el Teatro Dolby el próximo 12 marzo para la entrega del galardón de más renombre de la industria.La cinta fue impulsada por la ONG We Do It Together, en la cual hombres y mujeres se unen "para cambiar la narrativa de como se proyecta a la mujer en los medios".para todas las delegaciones del mundo. Hasta el momento ya hay más de 15 países que han confirmado su presencia y avalan el evento. Argentina es uno de ellos".Además, deentre otras.Lucas Akoskin: Surge a raíz de las colaboraciones y esfuerzos de "We Do It Together" junto con ONU Mujeres. Es un esfuerzo grande al cual se sumó también la representación permanente de Italia ante la ONU. Personalmente nunca he tenido la oportunidad de asistir a una asamblea general de las Naciones Unidas, y hacerlo de esta forma, mostrando una película que produje y que me abrió tanto los ojos, es sin duda de esos días que quedarán marcados en el calendario de la mente. El filme está teniendo muchísima exposición en el ámbito socio-político. Ha ganado premios humanitarios, participó de festivales y más recientemente con la nominación al Oscar para Diane.LA: Junto a Chiara Tilesi fuimos los productores generales del proyecto. Esta película está compuesta de siete historias, independientes una de la otra, dirigidas por siete directoras distintas en cuatro países diferentes (India, Japón, Italia, Estados Unidos).Es un gran rompecabezas. Es como estar en siete películas al mismo tiempo, con equipos y elencos diferentes. Con las reglas de cada una y con la agendas de cientos de personas que tienen que coincidir. Por momentos fue muy desafiante, pero también con muchísimos regalos. Sobre todo la posibilidad trabajar con grandes talentos en culturas tan diferentes.Trabajé muy cerca de cada directora de principio a final. Nos agarraron las restricciones por el Covid en el medio del rodaje. De hecho, justo cuando se soltó la noticia del coronavirus en Italia, yo estaba filmando en el norte de Roma con Lucia Puenzo y por poco no nos quedamos encerrados allá. Salimos y al día siguiente, cerraron las fronteras y los aeropuertos. Dos años después, logramos terminar la película.LA: Es muy importante entender de donde viene cada persona, sus raíces, su entorno, cultura y costumbres. He tenido la suerte de trabajar en muchos países con muchos directores de diferentes lugares, quienes han sido mis mayores maestros. Un productor también creo que puede llegar a ser una especie de psicólogo o niñero encubierto. Podría estar dentro de los requisitos que vienen con el trabajo (risas). Trabajar con realizadores, creatives, artistas… es siempre una ensalada de emociones, egos y pasiones, que uno tiene que saber como poder acompañar. Me encantó trabajar con este grupo de mujeres. En su mayoría, los equipos técnicos también eran mujeres. Todas tan diferentes pero a su vez tan auténticas y similares. Las historias de esta película están inspiradas en muchas historias que existen a nuestro alrededor. Fue muy especial ver el efecto que causó no solo en la audiencia que ha visto la película, sino también en las actrices que las interpretaban.LA: No he tenido películas con nominaciones al Oscar. Esta es la primera, así que estoy muy emocionado al respecto. En cuanto a las expectativas, creo que el estar nominado ya es un gran premio. Al menos eso me digo a mí mismo (risas). Ser reconocido entre tantos alrededor del mundo es un premio ya en si mismo. Luego, si ganamos o no, es otra cosa. Diane Warren ha sido nominada 14 veces a los Oscar. Nunca lo ha ganado y ya veremos qué pasa.LA: Le veo muchas chances. Creo que es una gran película, que está pasando por un gran momento. Que viene con mucho viento a favor colectando premios y flores por donde pasa, lo que sin duda la posiciona como una de las grandes favoritas. Me pone muy feliz por todos los involucrados en la producción, pero también por el cine argentino, que sigue demostrando la gran calidad de películas que podemos y sabemos realizar.