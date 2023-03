Reflexiones de la vida diaria: "Interpretame este… (sueño)"

Interpretame este… (sueño)

Ni hablar si tu pareja ronca. Para eso hay una sola solución: camas separadas, habitaciones separadas, 2 cuadras de distancia o en su defecto, dos ciudades de distancia.

¿Cómo saben, los que supuestamente saben, cómo interpretar los sueños de los demás? ¿Hay un manual con sueños típicos, usan algún algoritmo de inteligencia artificial o mandan cualquier verdura?Pero lo realmente difícil, que me pasa muy a menudo, es que mi terapeuta quiere interpretar mis sueños, y yo no me acuerdo de lo que soñé…¡interpretate eso! (“estás escondiendo tus verdaderos sentimientos”, “no querés que nadie sepa cómo es tu verdadero yo”,, “el acceso a tu inconsciente está bloqueado, lo que significa que querés asociarte al gremio de Camioneros”… son algunas posibilidades que acabo de inventar… no parece tan difícil. Ja!)Y yo por lo menos duermo, pero hay gente a la que le cuesta mucho dormir, y mucho más les cuesta dormir cuando el hotel es caro.Aunque no siempre fue así. Tuve también una época en la que tuve muchos problemas para conciliar el sueño. Llegaba a la sesión con el sicólogo, me tiraba en el diván y me quedaba dormido. Era la época en la que me estaba divorciando. Después de un par de veces que pasara esto el sicólogo se cansó, me despertó y me preguntó:Y le contesté la verdad: “Es que no tengo un lugar donde dormir”.Pero es importante dormir porque el sueño es reparador. Reparador y mucho más barato que un plomero, un electricista o un ministro amigo del FMI.Y los que no pueden dormir, los que sufren insomnio, esos están en problemas para soñar. Un amigo que sufría de insomnio fue al siquiatra, y este le sugirió que tuviera mucho más sexo., preguntó mi amigo.“No”, dijo, el doctor, “pero la va a pasar mucho mejor mientras esté despierto”.Y como si fuese poco, a veces tenés pesadillas, o sueños que decís… ¿de dónde salieron estas historias raras e inentendibles?Mirá si serán raros que para entender lo que quieren decir le tenés que pagar a otra persona, a un psicólogo, un siquiatra o a un influencer de TikTok.Y lo más contradictorio es que a veces los siquiatras y los sicólogos cobran precios de locos.Como ese que le preguntó a su terapeuta que cuándo le iba a dar el alta, yPero claro: los profesionales también tienen que escuchar cada historia… como el tipo ese que le dice: “Doctor, cada noche tengo el mismo sueño: empujo una puerta con una palabra escrita encima.“Y ¿qué hay escrito en la puerta?”, pregunta el sicólogo, y el paciente contesta: "Tire".Y lo difícil que es dormir cuando compartís la cama con alguien por primera vez.Una vez una novia me preguntó: “¿dormiste bien?” “No. Cometí algunos errores”, le contesté.Debo reconocer que una de las mejores noches de mi vida fue aquella en la que soñé que estaba durmiendo. Me levanté como si hubiera dormido el doble.Por lo menos ahora las sesiones también se hacen por Zoom, y eso evita muchos problemas. Hace dos semanas, sin ir más lejos, tuve sesión con mi terapeuta, nos conectamos, y el tipo me dice: “Bueno, señor Stoppelman, cuénteme qué soñó anoche”. “No, doctor, anoche no soñé nada”. Y el tipo me reta diciéndome: “¿Y cómo quiere que lo ayude si no hace la tarea para el hogar?!” Y me puso un 1.Pero volviendo a la interpretación, yo creo que los que interpretan los sueños tienen como casos testigo, casos tipo 1, tipo 2, tipo xxx… y en base a eso concluyen. Porque son raros los sueños. Una vez le conté al sicólogo: “Estoy todo el día pensando en comida, doctor. Sólo comida., todos mis sueños tienen que ver con la comida.” Y el doctor me preguntó: “¿y nunca sueña con estar con una pareja?” “Si”, le dije, “muchísimo también, pero siempre les pongo mayonesa”.¿Se le puede desear que sueñe con los angelitos a un tipo de un culto satánico? Y si según Freud se pueden interpretar los sueños y los chistes… ¿qué pasa cuando un sueño es un chiste, y muy malo? Podría contestarles, pero se acabó el tiempo de la sesión…