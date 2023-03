El gobernador Valdés aseguró que las finanzas de Corrientes están "ordenadas"

El gobernador correntino Gustavo Valdés.

"Seamos de izquierda, de centro o de derecha, todos debemos coincidir en la importancia de gestionar el crecimiento, el desarrollo, la modernización y la inclusión social en los que venimos trabajando desde el primer día como ejes centrales de nuestro gobierno"

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés (UCR-JxC), aseguró este miércoles al inaugurar un nuevo período de sesiones ordinarias en la Legislatura que su provincia tiene "las finanzas ordenadas", afirmó que "hay seguridad jurídica y salud fiscal" y anuncióSi bien este año no habrá elecciones provinciales en Corrientes, Valdés se refirió al escenario nacional e instó a que "frente a un año electoral, reclamemos propuestas de los candidatos, evaluemos la credibilidad de lo que nos digan, su capacidad para llevar a cabo sus promesas.Asimismo, en otro tramo de su discurso destacó "la importancia de la tarea que juntos, estado, emprendedores y trabajadores, venimos realizando en Corrientes y los desafíos que tenemos por delante" y señaló que ante ello "somos socios, aliados, nos complementamos, nos necesitamos y no hay espacio para crear falsas antinomias. Lo dije muchas veces: ¡Corrientes somos todos!".Flanqueado por el vicegobernador y presidente de la Asamblea Legislativa,, y el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani, el mandatario correntino hizo foco en los índices de inflación y de pobreza y expresó reclamos que definió como "discriminación" de la Nación a la provincia como la baja inversión en la construcción de viviendas o las regalías por la producción de la represa hidroeléctrica Yacyretá al sostener que representaban "hasta un 30 por ciento menos en comparación a otras jurisdicciones", aunque luego destacó la inversión del Gobierno nacional en Corrientes en materia de infraestructura educativa.Por otra parte, condenó el ataque perpetrado hace un año contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, al reclamar:Seguidamente adelantó: "no vamos a acompañar el juicio político a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el contenido de sus sentencias".Respecto de la situación económica, señaló que "en Argentina hay muchos indicadores preocupantes pero hay uno que condiciona a todos los demás: la inflación anual del 100 por ciento que impide proyectar las finanzas y mina el poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones".Sobre el panorama provincial, Valdés señaló que"El presupuesto provincial es aprobado en tiempo y forma por esta legislatura. El de 2023 refleja una inversión en salud de más de 57 mil millones, en educación 138 mil millones, en seguridad 51 mil millones, duplicando en todos los casos la del año anterior", subrayó el mandatario.Ante senadores, diputados y funcionarios del Poder Ejecutivo y Judicial, enumeró además inversiones realizadas, en materia en infraestructura para el turismo, salud, educación, parques industriales y viviendas.Aludió al índice que mide la actividad de la industria manufacturera y señaló que "en agosto de 2022 ese índice mostró un crecimiento del 13,9 por ciento con respecto a agosto del año anterior y eso es el doble que la media nacional medida por el INDEC que registró un 7 por ciento".Similar comparación realizó sobre la construcción de viviendas al señalar queEn cuanto a política salarial, el gobernador precisó que en 2022 aumentamos los salarios básicos un 120 por ciento" y respecto de este año expresó que "anunciamos un aumento del salario básico docente del 102 por ciento acumulado a pagarse en tres tramos".La problemática de los incendios rurales, que en 2022 consumieron más de un millón de hectáreas y más de 100 mil en 2023, fue también mencionada por Valdés cuando aludió a la creación del Plan de Lucha Contra el Fuego y las Brigadas Forestales, además de la inversión en vehículos, maquinarias y equipamiento, que especificó en detalle.Tras enumerar inversiones proyectadas para este año, expresó queTras el acto formal, legisladores del Frente de Todos consideraron que el mensaje del mandatario "está lejos de realidad" y "le falta transparencia y soluciones a las necesidades de Corrientes".pidió "trabajar sobre los temas reales que le preocupan a los correntinos. Dijo que con la DPEC (Dirección Provincial de Energía) tenemos tarifas bajas y buen servicio, el discurso del Gobernador está alejado de la realidad"."Nos habló de la salud, pero en Corrientes tenemos la tasa de muerte neonatal más alta del país y la segunda tasa en muerte infantil. Debemos empezar a trabajar sobre datos ciertos en una agenda real para los correntinos", remarcó, mientras el diputado Miguel Arias cuestionó "la eterna cantinela de crítica al Gobierno nacional, cuando ellos no cumplen el federalismo con los intendentes que no son de su espacio político".