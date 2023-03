El Senasa iniciará negociaciones para retomar las exportaciones avícolas argentinas

"No hay ningún riesgo con lo que se consume en Argentina", aseguró la titular del Senasa / Foto: Pepe Mateos

De las 177 notificaciones analizadas por el Laboratorio del Senasa a la fecha, los casos confirmados son 25.

⚠️ Influenza aviar: Se confirmó el primer caso positivo en aves de corral en la provincia de Río Negro pic.twitter.com/kJgrqmCVde — Senasa Argentina (@SenasaAR) March 1, 2023

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) inició un proceso de negociación con distintos países para retomar las exportaciones argentinas de productos avícolas tras la suspensión de las operaciones por la detección de influenza aviar , informó la presidenta del organismo, Diana Guillén."Es una norma internacional de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) para enfermedades infecciosas en general, el protocolo indica que se debe hacer una denuncia inmediata, suspender exportaciones, brindar información y dar inicio a la negociación bilateral con los países compradores", explicó Guillén a Télam.La titular del Senasa agregó queacerca de la situación, y detalló que se trata de 55 países compradores, de los cuales cuatro -China, Sudáfrica, Arabia Saudita y Chile- concentran 80% de las exportaciones.Guillen dijo que los paíseslas compras, y que el resultado "depende de la negociación país a país, es bilateral".Según los lineamientos de bioseguridad, la compartimentación y la zonificación son procedimientos que se pueden utilizar para definir el estatus sanitario en distintos establecimientos o zonas dentro del país y, de esa forma, certificar exportaciones desde esos lugares y reanudar los envíos a los países compradores que lo aceptaran.La Argentina exporta 17% de su producción avícola (en 2022, el país exportó US$ 421 millones en carne y huevos), el resto se destina al mercado interno que consume la mayor parte de la producción.Este martes, el Senasa confirmó el primer caso positivo de influenza aviar altamente patógena en aves de corral de Río Negro y el país perdió temporariamente su estatus de libre de la enfermedad, por lo que se procedió a la suspensión de la exportación de productos aviares, en cumplimiento de las normas internacionales.El caso positivo proviene de un establecimiento de pollos parrilleros ubicado en Mainque, Río Negro, al sur de la barrera zoofitosanitaria patagónica, en una zona de baja densidad avícola.Guillén señaló que en ese establecimiento se indicóAcerca de la producción que no se podrá exportar, dijo quey llamó a que "la población se quede tranquila, que se puede consumir porque (la enfermedad) no se transmite por la carne y los huevos y lo que se vende proviene de empresas sanas".", aseguró la titular del Senasa.De este modo, aquellos frigoríficos que exportan podrán comercializar sus productos en el mercado interno.Tras conocerse el caso positivo, el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, aseguró que "nuestros productos avícolas siguen siendo seguros para las y los argentinos. La suspensión de las exportaciones responde a las exigencias de la normativa internacional".En la red social Twitter, aseguró que "el Senasa dispuso efectuar las medidas de contención correspondientes, establecidas en el Manual de Contingencia de Influenza Aviar, con el fin de evitar la dispersión en otros establecimientos productores de aves"., remarcó.(tres en aves silvestres, 21 de traspatio y uno en sector comercial) distribuidos de la siguiente manera: Córdoba (13), Buenos Aires (4), Río Negro (2), Santa Fe (2), Jujuy (1), Neuquén (1), San Luis (1) y Salta (1).En caso de observarse la presencia o sospecha de signos clínicos compatibles con la enfermedad en aves o el hallazgo de aves domésticas y/o silvestres muertas, notificar al Senasa concurriendo a cualquiera de sus oficinas; por medio de la aplicación "Notificaciones Senasa", enviando un correo electrónico a notificaciones@senasa.gob.ar; ingresando al apartado "Avisa al Senasa" de la página web del organismo o enviando un whatsapp al 11-5700-5704.