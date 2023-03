Al inaugurar sesiones en Chubut, Arcioni destacó que deja "una provincia más ordenada"

La asamblea legislativa en pleno. (Foto Maxi Jonas)

, aseguró este miércoles al inaugurar sesiones ordinarias en la Legislatura que deja para quien lo suceda en el cargo "una provincia más ordenada y abierta en crecimiento" y en su discurso oficial elogió y pidió "el apoyo" para el ministro de Economía nacional,La definición, que despertó el aplauso de los presentes -en su mayoría militantes del gremio del petróleo y gas privado- se produjo al momento de describir "los difíciles momentos que tuvimos que enfrentar y siempre encontramos en él la calidad humana para las soluciones"."Por eso le quiero agradecer especialmente al señor ministro de Economía, Sergio Tomás Massa, porque además del afecto personal que siento por él, siempre encontré calidad humana y un entusiasta para que nuestra provincia supere los problemas" sostuvo. En ese contexto, agregó queporque si no, no es nada".El discurso con el que el gobernador Mariano Arcioni dejó inaugurado el 51° período de sesiones de la cámara de diputados, tuvo ribetes de despedida por "los 9 últimos meses de gestión que quedan por delante". Recordó su inicio en la política que "comenzó desde aquel día del 2015y acepté con el convencimiento que para hacer cosas había que comprometerse".Ante el fallecimiento de Das Neves en 2017, el gobernador dijo que "el destino hizo que tuviera que terminar el primer mandato y luego fue". Sin embargo, aseguró que "quien tenga la responsabilidad de sucederme recibirá una provincia más ordenada y abierta en crecimiento, con una gran parte del camino hecho".El tramo central de su discurso estuvo destinado a repasar la situación financiera de su administración que "debió hacer frente a una deuda pública que en enero de 2020 llegó a los 875 millones de dólares garantizada en regalías y denominada en dólares".y a partir de ahí, el momento más difícil fuimos revirtiendo la situación hasta lograr el superávit tal como se refleja en el último presupuesto", acotó.Recordó que eso se logró renegociando las condiciones de pago con los acreedores externos lo cual "no significó más endeudamiento como se dijo porque hemos adelantado el pago de intereses y hoy, la deuda que era de, por eso no es cierto que hayamos endeudado la provincia a largo plazo".En cuanto a las iniciativas para los próximos meses, Arcioni anunció el pronto envío a la legislatura del proyecto de ley para declarar la soberanía eléctrica de la provincia y "tomar las riendas de toda la capacidad energética que tiene Chubut como una herramienta de desarrollo".Hizo mención a los recientes incendios forestales sobre los que pidió una comprometida participación de la justicia "para que se investigue a fondo quién los originó", tras lo cual pidió un aplauso para los brigadistas y prometió un plan de reforestación.Aseguró que, con lo cual no solo ingresan recursos a nuestra provincia sino al crecimiento de todo el país" poniendo de relieve la actividad petrolera, metalúrgica, ganadera y pesquera.Repasó las obras en materia educativa y sanitaria y pidió que "sigamos trabajando juntos, porque los chubutenses no soportamos más las grietas que tanto daño nos han hecho y en conjunto celebremos nuestros 40 años de democracia que deberemos sostener y defender".También mencionó el incremento de las partidas para la políticas de género en el último presupuesto., se dio ante la presencia de los diputados provinciales, miembros del Superior Tribunal de Justicia, intendentes y referentes sociales, mientras las bandejas internas del recinto público fueron colmadas por militantes del sindicato de petroleros, ATSA y Luz y Fuerza.