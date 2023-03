Alicia Kirchner llamó a trabajar "para una provincia rica, pero, sobre todo, con alma"

"El turismo es la tercera fuente de ingresos de Santa Cruz", señaló Kirchner en su discurso. (Foto: Walter Díaz)

"Necesitamos propuestas coherentes con sostenibilidad económica, social, ambiental y política", recalcó la gobernadora. (Foto: Walter Díaz)

Foto: Walter Díaz.

Las inversiones hidrocarburíferas y la realidad de la minería (con más de 9.300 trabajadores de los que 759 son mujeres) hacen que Santa Cruz sea la "tercera provincia en movimientos de puertos de Argentina", añadió.

La gobernadoradestacó este miércoles, al inaugurar el 50 período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial, que "con buena administración" y "estrategia política" en la provincia "nos fuimos transformando en viables", mientras convocó a los legisladores nacionales a que "jueguen para, votando lo que le conviene a la provincia" sin diferencias partidarias.Kirchner inició su discurso con un agradecimiento "a los cuatro diputados nacionales que aprobaron la ley de moratoria jubilatoria" y destacó lo realizado en su gestión desde el 2015 y llamó a la unidad por el bien de la provincia."Estamos iniciando un año electoral donde los y las que ejercemos por decisión propia construir desde la política debemos estar a la altura de lo que la gente de Santa Cruz merece", indicó la gobernadora y pidió tener "entre las distintas fuerzas, un debate político inteligente, con calidad institucional que las diferencias sean aportes y no descalificaciones o chicanas, comoTras recordar el refrán que dice que "con la lengua se tropieza más seguido que con los pies", la mandataria abogó por seguir "proyectando una Santa Cruz con planificación, estrategia creativa" con la "juventud que está en la provincia, eligiendo distintas carreras que hacen al desarrollo porque quieren arraigarse en la provincia"."Por eso quiero darle un mensaje a nuestros y nuestras legisladores nacionales., tengan coraje, votando lo que le conviene a nuestra provincia. El pueblo de Santa Cruz los y las necesita, defiendan los intereses de la provincia, no sostengan sistemas que nada tienen que ver con la actitud madura y valores éticos que debe tener un legislador. Sea del partido que sea", acotó.Asimismo, advirtió quey llamó a trabajar "para una provincia rica, pero, sobre todo, con alma, su historia pionera así lo reclama".Al recordar que en contraposición a la idea del 2015 de que Santa Cruz era "inviable" porque el expresidente Mauricio "Macri y muchos medios compraron ese discurso", la respuesta fue la "estrategia política. Ver más allá de los obstáculos. Para eso planificamos en corto, mediano y largo plazo", indicó la gobernadora.Y añadió que ese cambio se dio "con una buena administración, pero quizá lo más importante es que lo hicimos con estrategia política. Nuestro reto como gobierno y comunidad fue y debe seguir siendo ser capaces de ver más allá de los obstáculos, para darle a Santa Cruz lo que esta tierra merece para eso planificamos desde una política de corto, mediano y largo plazo. Que normalmente superan el periodo de cuatro años de una gestión"."Fue así que con el esfuerzo de todas y todos,, y hoy podemos decir que ocupamos el primer lugar con respecto a otras provincias en responsabilidad y equilibrio fiscal en relación con el producto bruto geográfico, porque tuvimos la capacidad de generar incentivos para estimular inversiones, entre todos, para este presente, construyendo para las futuras generaciones", remarcó.Al hacer una breve referencia a las crisis mundiales, la pandemia, el cambio climático con sequías y terremotos, que dejan, la gobernadora consideró que "son momentos de desorden internacional donde en Argentina se agudiza para aprovechar las oportunidades, sobre todo por la crisis de recursos alimentarios y energéticos".El discurso de la mandataria transitó por los cambios logrados en las distintas áreas a partir de su asunción en el cargo en el 2015 y resaltó las plantas de ósmosis inversa existentes, más las proyectadas para este año, la falta de redes domiciliarias y el proyecto parapresentado para financiación nacional y extranjera como respuesta del estado ante la falta de agua potable en el mundo.Entre los párrafos sobresalientes, la mandataria destacó la participación estatal en paritarias al señalar que "como nunca antes tuvimos todas las reuniones solicitadas.Igual no estoy satisfecha".Kirchner consideró a la educación como "prioridad en nuestros esfuerzos y en nuestras decisiones" dado que es "una deuda con nuestra democracia". Sobre la salud, destacó la creación en Río Gallegos del Centro de Medicina Nuclear que asistió a más de 11.600 pacientes que antes debían viajar y anunció que próximamente funcionará un nuevo centro que servirá "para preparar la medicina acá". Asimismo se refirió a la falta de especialistas y a los hospitales de mediana complejidad que se instalarán en distintas localidades (incluyendo al) "con apoyo nacional"., dijo y elogió los más de 100 kilómetros de la ruta 41 y anticipó que 1.400 kilómetros de la ruta 40 se irán mejorando con ayuda nacional dado que allí "vamos hacia una micro comarca productiva y turística en la zona noroeste provincial".Alicia Kirchner apuntó que "hoy más que nunca nadie puede mirar para el costado." y resaltó que "ninguna asistencia reemplaza al trabajo" y "que lo más importante para una sociedad es cuidar el desarrollo humano"."Gobernar no es solo ganar una elección. Es capacidad y voluntad para tomar decisiones con humildad, encuentro. Gracias por confiarme esta hermosa provincia. Santa Cruz nos necesita a todos y a todas. Orgullosa de ser santacruceña", finalizó.