Llega la segunda temporada de "El Reino", "LOL", la cuarta de "Succession" y más

Diego Peretti vuelve a encarnar al pastor evangélico y candidato político en la segunda parte de "El Reino" que llega este 22 de marzo /Foto: Prensa.

"The Mandalorian" (Temporada 3) - Disney+

"Nacho" - Lionsgate+

"Todos quieren a Daisy Jones" - Amazon Prime Video

"Perry Mason" (Temporada 2) - HBO Max

"El grito de las mariposas" - Star+

"Ted Lasso" (Temporada 3) - Apple TV+

"LOL: Last One Laughing Argentina" - Amazon Prime Video

"El Reino" (Temporada 2) - Netflix

"Ringo, gloria y muerte" - Star+

"Yellowjackets" (Temporada 2) - Paramount+

"Succession" (Temporada 4) - HBO Max

"The Power" - Amazon Prime Video

Con la llegada de la segunda parte del thriller dramático argentino "El Reino" entre lo más destacado para las audiencias locales, marzo llega con estrenos y nuevas temporadas en el terreno de las series. A continuación, una lista de las destacadas:ya puede verse el primer episodio de la tercera entrega de esta aclamada propuesta del universo de Star Wars, con el chileno Pedro Pascal como el solitario cazarrecompensas del título cuya relación con el pequeño Grogu se ganó séquitos de fans alrededor del mundo desde su lanzamiento en 2019.En los ocho episodios de esta entrega del western espacial, que llegarán cada miércoles, el protagonista buscará reunir a su dispersa raza, para lo que se embarcará en una nueva seguidilla de aventuras en las que se reencontrará con viejos aliados y hallará enemigos inesperados.El actor español Martiño Rivas, reconocido por su papel en "Las chicas del cable", encarna en esta ocasión a la legendaria estrella porno Nacho Vidal, para repasar con un tono de comedia dramática tanto su historia personal como la de las personas detrás de esa multimillonaria industria que lo llevó al superestrellato internacional.María De Nati, Andrés Velencoso, Pepa Charro, Edu Soto, Miriam Giovanelli, Carmen Conesa, Montse Guallar y Penélope Guerrero, entre más, integran el elenco de esta producción que cuenta con Teresa Fernández-Valdés como showrunner y con David Pinillos, Beatriz Sanchís y Eduardo Casanova a cargo de la dirección de sus ocho capítulos, que desembarcarán en el streaming de manera semanal a partir de esteBasada en la novela homónima de Taylor Jenkins Reid, esta propuesta musical y dramática sigue los altibajos y el devenir del ficticio -pero inspirado en Fleetwood Mac- grupo de rock Daisy Jones & The Six, desde sus inicios en los '70 y su ascenso a la fama mundial hasta su repentina y poco clara separación.Riley Keough, Sam Claflin, Camila Morrone, Will Harrison, Suki Waterhouse, Josh Whitehouse, Nabiyah Be y Tom Wright (junto a una aparición especial del reconocido Timothy Olyphant) conforman el elenco de la serie, que estuvo además a cargo de grabar las 24 canciones escritas de forma exclusiva para los diez episodios de la tira que se estrena esteLuego de tres años de espera, el premiado actor galés Matthew Rhys retoma por segunda vez el papel del popular personaje de la literatura detectivesca del título, creado por el autor estadounidense Erle Stanley Gardner, dedicado a hallar a los verdaderos culpables de los crímenes atribuidos a sus clientes en la pintoresca ciudad de Los Ángeles de los años 30.En esta entrega que aterriza el 6 de marzo -con Jack Amiel y Michael Begler como showrunners tras la partida de Rolin Jones y Ron Fitzgerald-, Mason deberá dilucidar el brutal homicidio de un integrante de una poderosa familia vinculada al negocio petrolero, para lo que volverá a contar con sus grandes aliados, Della y Paul, encarnados respectivamente por Juliet Rylance y Chris Chalk.En el marco del Día Internacional de la Mujer -- se estrena esta historia sobre la recordada activista Minerva Mirabal y sus hermanas, Patria y María Teresa, conocidas en trío como "Las mariposas" y asesinadas en 1960 a manos del sangriento régimen dictatorial de Rafael Trujillo, un episodio que las transformó en el símbolo de la lucha contra la violencia de género en el mundo.Con la incorporación en la historia de la ficcional Arantxa Oyamburu, a cargo de la española Susana Abaitua, como contrapunto narrativo para contextualizar el ambiente patriarcal y violento impuesto por Trujillo, la tira guionada por el rosarino Juan Pablo Buscarini cuenta con interpretaciones de Sandy Hernández, Luis Alberto García, Belén Rueda, Essined Aponte, Alina Robert y Camila Issa, entre más.Después de un excelente paso por los circuitos de premios con sus dos primeras temporadas, esta comedia dramática con Jason Sudeikis en el rol de un entrenador de fútbol americano que es contratado para remontar la performance de un equipo de fútbol inglés retorna con una esperada tercera tanda de episodios que se lanza elSu aclamado elenco -integrado por Hannah Waddingham, Juno Temple, Nick Mohammed y Brett Goldstein, entre más- también regresa para sus nuevos 12 capítulos, en los que Ted Lasso deberá hacerle frente a los medios de comunicación y a su exasistente, ahora convertido en una prodigiosa incorporación en el reconocido West Ham United, mientras todavía intenta lidiar con sus propios problemas personales y de salud mental. Brett GoldsteinSusana Giménez cuenta con Grego Roselló como copiloto en los seis episodios de esta versión local del formato de competencia entre comediantes en el que el objetivo es hacer reír a los otros nueve contrincantes sin reírse uno mismo de los chistes y gracias de los demás, en busca de un premio monetario que será donado a una ONG a elección del ganador o ganadora.El certamen, que podrá verse de a dos episodios por semana a partir de este, contará en esta primera entrega con la participación de Migue Granados, Yayo Guridi, Charo López, Martín Rechimuzzi, Lucas Spadafora, Mica Lapegüe, Dan Breitman, Juampi González, Julián Lucero y Darío Orsi.Este 22 de marzo llega la segunda y última entrega de este exitoso thriller político de sello argentino, con Diego Peretti como Emilio Vázquez Pena, un corrupto y oscuro pastor evangélico y candidato a vicepresidente que decide seguir adelante con sus intenciones electorales luego de que su compañero de fórmula fuera asesinado en el acto de cierre de campaña.Creada por Claudia Piñeiro y Marcelo Piñeyro, la historia continuará explorando los enfrentamientos de todos los jugadores del tablero, con la amenaza constante de que los secretos de Vázquez Pena y los suyos vean la luz cuando está cada vez más cerca de triunfar en sus aspiraciones políticas. Mercedes Morán, Peter Lanzani, "Chino" Darín, Joaquín Furriel y Nancy Duplaá repiten sus roles, con la incorporación al elenco de Diego Velázquez, Julieta Cardinali, Maite Lanata y Agustín Aristarán, entre otros.La vida personal y las proezas sobre el ring del campeón argentino de boxeo Oscar Bonavena son llevadas a la pantalla por Jerónimo Giocondo Bosia para contar su historia, desde sus orígenes humildes, sus inicios en el amateurismo, su rápido ascenso, su memorable combate en el Madison Square Garden contra Muhammad Ali y su consagración, hasta su ocaso y trágica muerte en 1976.Con siete episodios de 40 minutos cada uno -dirigidos por Nicolás Pérez Veiga y que estarán disponibles el mismo día del estreno-, la tira cuenta con la actuación de Delfina Chaves como Dora Raffa, la esposa de "Ringo", junto a Pablo Rago, Lucila Gandolfo, Martín Slipak, Thomas Grube, Connie Isla, María Onetto, Ariel Núñez, Renato Quattordio y Andrés Ciavaglia, entre más. Se podrá disfrutar a partir de esteEl drama y el terror psicológico se profundizan en la segunda parte de este relato desarrollado en dos líneas temporales sobre las vidas de cuatro mujeres que, aún en su adultez, siguen sufriendo las consecuencias de un pasado no resuelto desde que en su adolescencia sobrevivieron a un trágico accidente aéreo junto a sus compañeras del equipo de fútbol de la escuela.La serie, que hasta obtuvo tras su primera temporada una recomendación en redes sociales del mismísimo Stephen King, volverá con los protagónicos de Christina Ricci, Juliette Lewis, Melanie Lynskey y Tawny Cypress, y con la incorporación de Lauren Ambrose y Simone Kessell junto a apariciones especiales de Elijah Wood y Jason Ritter y se podrá disfrutar a partir de esteSe acerca el final para este multipremiado y potente drama creado por Jesse Armstrong y con Brian Cox en el papel de Logan Roy, patriarca y magnate mediático, y la ambiciosa y descarnada disputa por quedarse con una tajada de la firma familiar entre sus cuatro hijos, interpretados por Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culin y Alan Ruck.En esta temporada final, la venta del codiciado conglomerado a un gurú tecnológico -encarnado por el reconocido Alexander Skarsgard- se acerca cada vez más, renovando las divisiones y los roces entre los protagonistas, que luchan con un futuro inminente en el que su poder de influencia político y cultural quedaría fuertemente reducido. Se podrá ver a partir delToni Collette y John Leguizamo encabezan esta adaptación de la novela homónima escrita por la británica Naomi Alderman, con una trama ambientada en un mundo en el que, por un repentino e inexplicable giro de la naturaleza, las niñas y adolescentes desarrollan el poder de electrocutar a la gente a voluntad.Con escenarios como Londres, Seattle, Nigeria y Europa del Este, la producción -que estrenará sus primeros tres episodios el mismo día y luego podrá verse cada viernes- también se presenta con las actuaciones de Auli'i Cravalho, Toheeb Jimoh, Josh Charles, Eddie Marsan, Ria Zmitrowicz, Zrinka Cvitesic y Halle Bush. Este estreno se puede disfrutar a partir del