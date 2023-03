"Creed lll", un nuevo capítulo de la saga sin respeto a la mítica figura de Rocky

Michael B. Jordan, protagonista de "Creed III"

Sobre el ring, Adonis, el hijo de Apollo Creed.

, una nueva entrega de la saga que se desprende de otra,, llega este jueves a la cartelera comercial, aunque esta vez no está presente, que ahora sería prescindible a la hora de establecer nexos entre ambas franquicias., que además debuta en la dirección con el guion de Keenan Coogler ("Space Jam: Un nuevo legado") y Zach Baylin ("Rey Richard: Una familia ganadora"), "Creed lll" retoma la vida de Adonis Creed, hijo del famoso Apolo Creed (Carl Weathers), quien fuera campeón de los peso pesados, formidable rival y luego amigo entrañable de Rocky Balboa (Stallone).Adonis tenía que demostrar que su hambre de gloria como boxeador era genuino y no se trataba de un arribista criado en cuna de oro que se aprovechaba de la leyenda que había labrado su padre; enjustamente, se trata de custodiar la herencia heroica de su padre nada menos que frente a Viktor Drago (Florian Munteanu), hijo de Iván Drago (Dolph Lundgren), que en una sangrienta pelea había golpeado despiadadamente a Apolo Creed sobre el ring hasta matarlo en "Rocky lV".Ahora, con trajes de diseño que regentea un gimnasio y es mánager de boxeadores mientras que disfruta de la vida bien alejado de los cuadriláteros en su fastuosa mansión acompañado por su esposa Bianca (Tessa Thompson) y su pequeña hija Amara (Mila Davis-Kent).Pero claro, el pasado regresa sobre los hombros y la necesidad de revancha de Damian "Dame" Anderson (formidable Jonathan Majors), un amigo de la infancia, ex promesa del boxeo y preso durante muchos años por un asesinato en donde Adonis tuvo un rol que determinó el futuro de ambos.Y sí,, también la necesidad de expiar las culpas para encarar el futuro y las infaltables escenas repletas de testosterona con brutales y aparentemente efectivos entrenamientos con elementos insólitos, una serie de piezas imprescindibles de la puesta y que dieron músculo a las sagas de Rocky y continuaron en Creed.y que se convierte en un gigantesco interrogante sobre la ausencia de Sylvester Stallone durante las casi dos horas de la película. "Fue tomada en una dirección que es bastante diferente a la que yo hubiera tomado", dijo Stallone al medio especializado estadounidense Hollywood Reporter sobre el rumbo que se tomó en "Creed lll" sin su participación.-agregó el actor-, me gusta que mis héroes sean golpeados pero no quiero que entren en ese espacio oscuro", concluyó.Con "espacio oscuro" Stallone se refiere a la historia que plantea la película sobre los años adolescentes de Adonis Creed, cuando tomó una decisión que aunque no lo admita, lo alejó de la honorabilidad yEse episodio trágico del pasado, en donde se juega el presente de Adonis pero que en realidad, funciona como un elemento un tanto forzado, diseñado en función de justificar la presentación y el desarrollo de Damian "Dame" Anderson, un villano atormentado que exige como sea un lugar en el panteón de los campeones y cuya conducta (además de los padecimientos de una vida tras las rejas), está determinada en gran parte por la actitud de Adonis cuando ambos eran jóvenes.de sus dos capítulos anteriores, por caso, como director Jordan elude el impacto de las peleas y opta por el artificio estilizado, "Creed lll" es una película bien lograda que incluso consigue cierta emoción en algunos pasajes, aunque no haya ni una mención a Rocky, una ausencia atronadora.