Lula quiere aumentar multas para empresas que no cumplan con equidad laboral

"Sabemos que la discriminación es cultural, es estructural, y luego, en el mediano plazo, de la mano de las políticas públicas, con la difusión a través de los medios, lograremos esa igualdad salarial que es la base para que las mujeres tengan igualdad de derechos" Simone Tabet

Mulheres unidas na reconstrução de um governo que nos respeita! Junto com as ministras mulheres e as presidentas dos bancos públicos, iniciamos o Mês das Mulheres. Dia 08 de março o presidente @lulaoficial vai anunciar ações que vão impactar a vida das brasileiras. Vamos juntas! pic.twitter.com/WFjNcSOdox — Janja Lula Silva (@JanjaLula) March 1, 2023

El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva presentará uncon mayores multas para las patronales que no la cumplan, anunció la ministra de Planificación y Presupuesto, Simone Tebet, en la apertura de los actos oficiales por el Mes de la Mujer realizado en el Palacio del Planalto.Tebet citó la declaración de Lula hecha el martes de que la medida de igualdad salarial será anunciada el 8 de marzo, durante el Día Internacional de la Mujer y detalló que la medida busca imponer una multa mayor a las patronales que no cumplan con la legislación laboral de equidad por género.La ministra explicó que la reforma laboral, aprobada en 2018 durante el gobierno de Michel Temer incluyó un dispositivo que establece una multa para las empresas que paguen salarios diferentes a hombres y mujeres que realizan la misma función, aunque lamentó la multa es pequeña y estimula la desigualdad.“Tenemos que cambiar esta ley de reforma laboral para imponer una multa mayor, para que no valga la pena tratar de manera desigual a hombres y mujeres”, dijo.y se sumó al frente que respaldó a Lula con un programa de gobierno que tenía fuerte énfasis en el protagonismo femenino en la política y en la función pública."Sabemos que la discriminación es cultural, es estructural, y luego, en el mediano plazo, de la mano de las políticas públicas, con la difusión a través de los medios, lograremos esa igualdad salarial que es la base para que las mujeres tengan igualdad de derechos”, argumentó.El lanzamiento del Mes de la Mujer en el gobierno de Brasil estuvo encabezado por la primera dama, la socióloga Janja da Silva, y la ministra de la Mujer, Cida Gonçalves, y las presidentas del Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, y de la Caixa Econômica Federal, Rita Serrano.La próxima semana el gobierno anunciará una serie de medidas transversales a 30 ministerios.En la composición de su ministerio, el presidente nombró un récord de 11 ministras, además de las presidentas de los bancos públicos Caixa y Banco do Brasil.