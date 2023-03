Gutiérrez expresó que gracias a Vaca Muerta se triplicó la producción de petróleo y gas

Omar Gutiérrez, gobernador de Neuquén. (Foto David Sánchez)

La asamblea leqgislativa neuquina. (Foto: David Sánchez)

, propuso este miércoles una enmienda a la Constitución Provincial para permitir a los jóvenes postularse a cargos públicos al inaugurar el 52° período de sesiones ordinarias de la Legislatura y aseguró que“Estoy convencido de que tenemos la mejor casa y el mejor hogar, que es la provincia de Neuquén”, expresó el mandatario que además resaltó que"es política de estado" y que en la provincia habían "logrado triplicar la producción de petróleo y gas”.Gutiérrez, quien brindó el último discurso de su segundo mandato, destacó quea lo largo del tiempo, ser previsible, Neuquén es sinónimo de previsibilidad”.Luego, trazó un panorama de las políticas públicas respecto de los derechos de niños, adolescentes, de las diversidades y personas con discapacidad, además de los otros componentes del entramado social que caracteriza a la provincia y agradeció el desempeño deasí como el “proceso ejemplar de vacunación” anticovid.En ese marco, destacó la importancia de construir "futuras políticas públicas" y para ello dijo estar "convencido" de que las nuevas generaciones "lo van a hacer mucho mejor que nosotros" y señaló que "es hora también de que no haya restricciones de edad para que ocupen cargos públicos"., acotó y argumentó que para las elecciones provinciales del 16 de abril "hay gente que no pudo ser candidato a concejal por un tema de edad. No pueden ser ministros, no pueden ser subsecretarios, no pueden ser gobernador, no pueden ser vocales del Tribunal Superior de Justicia y no pueden ser titular del Ministerio Público fiscal si no tienen tal edad".Por eso, anunció que presentaba "un proyecto de ley convocando a referéndum para enmienda constitucional" aunque aclaró: "De ninguna manera vengo a modificar las reglas del juego de esta competencia electoral" sino que elaboraba la propuesta para que "luego de las elecciones" se lo debate y de ser "posible, allí por el año 2025, cuando haya elecciones poder incorporar por el sí o por el no esta enmienda".y resaltó que “hemos logrado triplicar la producción de petróleo y gas”, al detallar que “hemos alcanzado en enero último el récord en la producción histórica de Neuquén, con 315.340 barriles por día de petróleo y 91 millones de metros cúbicos de gas por día”.Asimismo, el gobernador contó quey 160 millones de metros cúbicos de gas, con tan solo el 25% de la superficie” de la formación en desarrollo, e hizo ver que les dejó a los diputados el plan de desarrollo de Vaca Muerta 2030, como también el de Salud, Turismo, Educación y el informe de gestión 2022.Gutiérrez anunció la presentación de un proyecto de ley que crea un canon por uso intensivo de la ruta provincial 67, que será abonado por compañías y actores vinculados a la actividad hidrocarburífera; y comunicó que la semana entrante quedará inaugurada la Zona Franca de Zapala.dijo y señaló que “de un total de 57 comunidades (indígenas originarias) en condiciones de ser relevadas ya hay 18 con resolución conjunta entre la Provincia y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)”.Asimismo, subrayó queque representan a los trabajadores del Estado; y agregó que “los salarios en Neuquén están por encima de la inflación y este año van a tener una espiral salarial ascendente”.Gutiérrez presentó un proyecto de ley “para que el 40% de asignación funcional no sea nunca más ganancia. Para que el 40% del salario de cada trabajador y cada trabajadora de la administración pública quede desgravado del impuesto a las ganancias y sea salario real para siempre”.Al enumerar logros de su gestión,y la interculturalidad que tiene en la puesta en marcha del Hospital Intercultural en Ruca Choroi, “único en toda Latinoamérica en combinar la medicina tradicional y la mapuche”.También destacó que el turismo tuvo “un crecimiento del 100% en 20 años” y que en la temporada de invierno se van a reanudar los vuelos directos entre San Pablo (Brasil) y Chapelco (San Martín de los Andes), así como la construcción de hosterías yEl mandatario recordó que “según el último censo, Neuquén es la segunda provincia con mayor crecimiento desde 2010”, ya que registró un aumento poblacional del 32% que duplica a la media nacional, y señaló que “de esta manera se constata la llegada de familias de todo el país en la última década”, lo que pone en evidencia“Alcanzamos un nivel récord de empleo privado en blanco en la historia provincial, con 130.000 empleos”, dijo el gobernador y enfatizó que “Neuquén es la provincia que más trabajo generó en los últimos 10 años”.