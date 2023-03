El Presidente recalcó los testimonios de personas beneficiadas por políticas públicas

Alberto Fernández destacó en su discurso ante la Asamblea Legislativa los casos de nueve personas beneficiadas por políticas públicas.

El presidente Alberto Fernández destacó en su discurso ante la Asamblea Legislativa los casos de nueve personas beneficiadas por políticas públicas de índole científico, educativo, laboral y previsional, entre otras, quienes estuvieron presentes en el recinto y agradecieron desde los palcos las menciones realizadas por el jefe de Estado."Hay otra historia, es la historia de las personas de carne y hueso cuyas vidas han mejorado, cuyos derechos han sido reconocidos. Argentina es sustancialmente mejor que hace tres años", resumió el primer mandatario en lo que constituyó una innovación en el estilo de discurso en la apertura del período ordinario de sesiones en el Congreso de la Nación.El primer reconocimiento fue para, quien llegó a Puerto Argentino el domingo 11 de abril de 1982, Día de Pascua de Resurrección."Estaban frente a la playa cuando recibieron el fatal bombardeo del 1 de mayo. A diferencia de otros compañeros y amigos, él sobrevivió y cumplió sus 20 años en Malvinas. Al regresar los sentimientos eran de alegría por volver a ver a sus seres queridos, pero de dolor por quienes no pudieron lograrlo. Tiempo después empezaría el calvario para reinsertarse en la sociedad para lo cual tuvieron que mentir muchas veces para conseguir un trabajo porque no tomaban a los excombatientes por si sufrían eventuales secuelas del conflicto bélico", reseñó el Presidente.A continuación destacó: "Hoy se pudo jubilar gracias a la Ley 27.329, es padre de tres hijos, todos profesionales, y tiene un nieto y permanece activo en su vocación de seguir sirviendo a su país".El segundo caso fue el deque sostiene un proceso de inversión fuerte en el país, donde tiene dos plantas industriales y un centro logístico" y remarcó que "de capitales privados, la compañía ha podido desarrollarse de la mano del Estado que ha apoyado con varios desembolsos a sus principales emprendimientos".Para Fernández, ese caso puede dar testimonio de que "si crecimos y generamos más empleo, más inversión y más consumo fue porque adoptamos desde el Estado políticas activas"."Desde la preservación de empresas y de empleo durante la pandemia hasta las actuales políticas que estimulan la producción y las exportaciones, las que promocionan líneas de créditos y las que buscan acuerdos entre las partes en todos los sectores productivos", remarcó el jefe de Estado.Y remarcó: "Familias como las de, que está hoy aquí con nosotros. Daniela tiene 38 años, es guía de turismo, nació en San Juan, pero vive en Ciudad de Buenos Aires desde los 8 años"."Ella marcó un hito en la Argentina y en su propio entorno: es. Su abuela puso todos sus ahorros en un emprendimiento inmobiliario y la estafaron. Su madre, a los 60 años, aún vive alquilando", dijo al exponer el tercer caso.En ese sentido, añadió: "El 2021 quedará para siempre marcado en su memoria porque en diciembre de ese año recibió las llaves de un departamento de tres dormitorios"."Hoy Daniela vive una nueva historia, en Parque Patricios, con su pareja y sus dos hijos, Luciano de 15 años y Sofía, de un año y dos meses, que nació justo cuando le aprobaron el crédito hipotecario", ponderó el jefe de Estado.En cuarto término habló de, tiene 34 años, madre soltera de cuatro hijos, trabaja en una obra en Puerto Madero hasta donde viaja todos los días en colectivo, subte y en el tren Sarmiento desde su casa en Merlo, conurbano oeste, donde está terminando su casa propia"."Desde que se animó a postular al trabajo cuando una vecina le avisó que buscaban gente en una obra en Capital Federal, la vida le cambió. Se afilió a la Uocra y hoy se apresta a iniciar una tecnicatura en Seguridad e Higiene. Está feliz: gana mejor, tiene obra social, vacaciones, aportes jubilatorios, aguinaldo, apoyo del sindicato y se ganó el respeto de sus compañeros", precisó.También se refirió al caso dedonde hoy residen casi 500 personas con algún grado de discapacidad intelectual con diferentes necesidades de apoyo y que no lo pueden obtener en su comunidad. Algunos de ellos habitan hace más de 50 años en la institución, que ya es parte de su vida, allí hay, por ejemplo, una persona de 93 años que está desde los cinco años"."De la mano de la entrega de Silvina y su equipo y en el marco de la Ley Nacional de Salud Mental y la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad hoy la colonia está viviendo un proceso de transformación histórico que apunta a superar el Modelo Asilar y a generar dispositivos que garanticen la dignidad y la autonomía de las personas que allí residen. Porque no solo se trata de construir paredes, sino que paralelamente están construyendo historias", destacó.En otro pasaje de su discurso, Fernández dijo que "la Universidad de Buenos Aires nos deja una enseñanza: la universidad debe acercarse al alumno que quiere estudiar"."Bien lo saben, que hoy nos acompañan son dos casos", indicó."Alicia ingeniera forestal, fue reelecta en su cargo para el periodo 2022- 2026. Además, fue la primera mujer electa democráticamente en asumir la rectoría de la universidad, y Antonia es la primera especialista proveniente del campo de la enfermería en dirigir una universidad nacional. Al día de hoy, su matrícula asciende a más de 19.000 estudiantes. La Universidad de la Patagonia es un centro clave para el conocimiento de la región y para expandir nuestra bandera en toda la patria", reseñó.El Presidente puso también de relieve la presencia de, "hija de la educación pública y es, a la vez, hija de detenidos desaparecidos y que integra hoy el equipo de la Unsam (Universidad Nacional de San Martín) que ha desarrollado la primera vacuna argentina que recién les comentaba"."Juliana es un ejemplo de resiliencia, es una profesional y científica destacada que ha recibido distinciones por su capacidad, que además de madre de dos chicas, tiene desde muy joven un fuerte compromiso social volcado hacia los sectores más vulnerables de la Argentina", dijo el Presidente."También nos acompaña hoy acáquien lidera hoy un equipo argentino que avanza hacia un tratamiento clínico contra el cáncer, dando esperanza de futuro a miles de pacientes que hoy solo pueden ver oscuridad", prosiguió.Así, sostuvo que "se trata de un largo estudio cuya base ha estado en instituciones públicas, como diversas universidades en conjunto con el Conicet. Como Juliana, Gabriel es un hijo de la educación pública, se formó en la prestigiosa Universidad Nacional de Córdoba. Otro sello de su amplia trayectoria es que siempre ha bregado por una ciencia que sea inclusiva y en concordancia con las necesidades de su país".El último caso que expuso fue el de Belén, "que tiene 35 años y es madre soltera de tres hijos de 13, 11 y 7 años; y vive en el barrio Cristo Rey de La Plata"."Ahí, en ese barrio popular, trabaja como asistente de electricista en la Cooperativa Auge que busca resolver los problemas de instalaciones en las viviendas de sus vecinos. Belén fue víctima de violencia de género y había perdido su trabajo por las condiciones físicas y emocionales en las que iba a cumplir su tarea", relató." A partir de entonces solo pudo tener trabajos inestables. Pero aún así, en esas condiciones, sus hijos jamás dejaron de ir a la escuela. Desde que comenzó este trabajo en noviembre último la vida le cambió. Tiene estabilidad, un sueldo digno, recibe la ayuda de la cooperativa y está cerca de sus hijos", agregó.Por último, resaltó: "Hoy Belén tiene trabajo gracias a una cooperativa que se creó bajo el programa Obras Tempranas de la Secretaría de Integración Social y Urbana del Ministerio de Desarrollo Social".