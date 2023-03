Buscan a “El Rubio”, que quedó grabado en Palermo llevándose un botín millonario

El video cuenta con gran nitidez y definición y con un audio original que se escucha la voz de los asaltantes / Foto: fiscales.gob.ar

“Pocas veces pasa que tenés imágenes tan claras y además la voz, por lo que nos pareció que difundiéndolo podía ser identificado por quien lo conozca, como ya ha pasado en otros casos que se utilizó el mismo recurso de la difusión” Fuente judicial

Un fiscal difundió este miércoles el video de un asalto a una joyería del barrio porteño de Palermo con el objetivo de intentar identificar a su autor, un ladrón apodado como “El Rubio”, quien quedó grabado en julio del año pasado amenazando con un arma de fuego a tres empleados y robando en 190 segundos un botín millonario en dinero, alhajas y relojes de alta gama, informaron fuentes judiciales y policiales.La, publicó el video completo del asalto en el sitio institucional Fiscales.gob.ar y solicitó “la colaboración de la ciudadanía para que, en caso de reconocer al responsable, brinde información a su respecto”.El hecho ocurrió el 22 de julio pasado por la tarde y si bien la fiscalía no brindó la dirección del comercio asaltado, fuentes policiales confirmaron a Télam que se trata de una, en el barrio porteño de Palermo.Un hombre armado ingresó al local comercial y tras reducir a las tres personas que se encontraban allí -dos mujeres y un hombre-, se apoderó de dinero en efectivo, relojes y mercadería de oro y plata, al vaciar parte de la vidriera y la caja fuerte.“Tal como se observa en las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del lugar y que fueran procesadas por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), el perpetrador es un hombre de entre 35 y 45 años, cabello rubio oscuro con los costados rapados y flequillo. Vestía pantalón de jean, chomba y saco azules, y zapatillas blancas con detalles y cordones negros”, informó la fiscalía.Y solicita queSi bien el video difundido tiene cuatro minutos y nueve segundos por la repetición de las imágenes a varias cámaras, el robo se produjo en 190 segundos, entre las 13.18.55 y las 13.22.05 de aquel día.Además de tener gran nitidez y definición las imágenes, el video cuenta con el audio original, donde también se escucha la voz del asaltante al que la policía bautizó con el apodo de “El Rubio”.“Pocas veces pasa que tenés imágenes tan claras y además la voz, por lo que nos pareció que difundiéndolo podía ser identificado por quien lo conozca, como ya ha pasado en otros casos que se utilizó el mismo recurso de la difusión”, dijo a Télam una fuente judicial ligada a la causa.En el primer tramo del video, se observa cómo “El Rubio” encañona a una mujer que se encontraba en el salón central de la joyería y la lleva hasta una oficina interna, donde había otra empleada y la caja fuerte del local.Allí, les exhibe una pistola,y les dice a dos de las víctimas: “No estoy jugando, ¿está?”.Luego, le dice a una de las dos empleadas: “Andá a abrir la vitrina de adelante, donde están los TAG. ¿A ver la llavecita? ¿Me estás cargando?”, dice el ladrón en referencia a la marca de relojes de alta gama que pretendía llevarse y estaban exhibidos en una de las vidrieras del local.En ese momento, aparece el tercer rehén, un hombre al que “El Rubio” dio la orden de tirarse al piso de inmediato, junto a la caja fuerte del local, donde también ubicó a una de las dos mujeres.“¡Vos también tirate al piso!, ¿está? No me jodan, ¿eh?. Tirate bien, acostados, boca abajo”, le indica el delincuente a los dos rehenes que se acostaron en el piso, mientras que a la otra empleada le dio la orden de que, con la llave, abriera la vidriera donde estaban los relojes.“Abrí la vitrina y vení para acá, ¡dale, dale, movete rápido!”, le dice “El Rubio”.Con las tres víctimas en el piso, el asaltante luego se dedicó a vaciar la caja fuerte, tirando todo lo que encontró -dinero en efectivo, joyas y sobres-, en una bolsa rosa de la tienda de ropa femenina “Las Pepas”.“¿Quién me va a abrir la puerta después?”, pregunta el ladrón y una de las mujeres le responde: “Yo te abro”.“El Rubio” dejó a los rehenes en el piso de esa oficina y se trasladó con la bolsa al salón central, donde lo toma otra cámara y en 40 segundos vacía una de las vitrinas de la vidriera principal que da a la calle, donde estaban, entre otros objetos, los relojes de la marca TAG Heuer, de origen suizo y que en su gama alta tienen un valor que puede promediar entre los $500.000 y $700.000 pesos, aunque hay modelos más exclusivos que pueden costar entre un millón y medio y tres millones de pesosCuando vuelve a la oficia de la caja, al delincuente ya se le ve el rostro prácticamente completo, ya que se le bajó el barbijo que llevaba colocado y lo último que les dice a las víctimas antes de fugarse es:Las fuentes consultadas indicaron a Télam que si bien se intentó identificar al autor del robo por los métodos habituales, es decir, registros policiales, análisis de modus operandi o vía Registro Nacional de las Personas (Renaper), en estos siete meses eso no dio resultado y la Policía solo le puso el apodo de “El Rubio”.Por ello, Mainardi decidió probar con la difusión de las fotos y el video del robo y, según fuentes judiciales, confía en obtener algún resultado.