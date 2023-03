"La Argentina es la energía que el mundo está necesitando", reafirmó Fernández

"La refinación de petróleo creció 5,6% desde 2021 mientras que, en combustibles y energía, las ventas al exterior fueron, en 2022, 59% superiores a 2021 y 92% mayores a 2019". Foto: Prensa

El gasoducto Néstor Kichner que será inaugurado a mediados de 2023, según indicó Alberto Fernández / Foto Prensa

"Junto a Bolivia y Chile poseemos el 60% de las reservas mundiales de litio"

Alberto Fernández en la apertura de las Sesiones Ordinarias / Foto: Camila Godoy

subrayó este miércoles que el país producirá "la energía que el mundo está necesitando" con una producción récord de gas y petróleo en los próximos años que "significará no sólo capacidad de autoabastecimiento sino capacidad de exportación"."A nivel mundial, vivimos una etapa que, al mismo tiempo, nos presenta una crisis energética y un proceso de transición energética", subrayó el mandatario al pronunciar su discurso ante la Asamblea Legislativa, en el marco de la inauguración de un nuevo período de sesiones ordinarias delEse contexto -destacó Fernández- "abre para la Argentina una extraordinaria posibilidad". El Presidente aseguró que, con las inversiones en explotación y obras de infraestructura, la Argentina asistirá a "récords de producción de"., subrayó. En ese marco, hizo referencia a la construcción del gasoducto Néstor Kirchner cuya inauguración -precisó- está prevista para "mediados de este año", y a la que consideró como "la obra más importante de transporte de gas de las últimas cuatro décadas".Al hacer un repaso por los antecedentes de la obra previos al inicio de su construcción el año pasado, Fernández cuestionó la política del gobierno de Mauricio Macri al respecto."Cuando la anterior administración pensó en este gasoducto diseñó un proyecto bajo el sistema PPP (participación público-privada) con tarifas dolarizadas por 27 años", indicó el jefe de Estado.Afirmó que,que no sólo "se debió postergar por su inviabilidad" sino que "dejaba la infraestructura en manos de financiación y gestión privadas"."La construcción se intentó hacer a través de la PPP y se terminó haciendo con el aporte del Tesoro y de los aportes solidarios de las grandes fortunas, y eso es un mérito del Congreso Nacional", señaló sobre su financiamiento.Por su parte, del lado de la producción de petróleo afirmó que la misma se "multiplicó" y que "va a seguir creciendo".mientras que, en combustibles y energía, las ventas al exterior totalizaron en el acumulado de 2022 US$ 8.397 millones, 59% superiores a 2021 y 92% mayores a 2019", ilustró al repasar los números.Las obras vinculadas con el gasoducto y la mayor producción - explicó el Presidente- no sólo significarán "capacidad de autoabastecimiento sino capacidad de exportación".En ese sentido, ejemplificó que el país "gastó en el 2022 US$ 5.000 millones más en energía producto de los precios disparados por la guerra" y que, pese a ello, "nadie se quedó en nuestro país sin gas o sin combustibles"."Lo hicimos porque no estábamos dispuestos a frenar la producción y el crecimiento", remarcó Fernández.Luego, hizo hincapié en YPF y destacó su "plena expansión", con una cotización que "tanto en el ámbito local como en el internacional se multiplicó por cuatro en este último tiempo"., dijo el mandatario y remarcó: "Los logros de YPF son logros de todas y todos los argentinos".Finalmente, el Presidente se refirió a la situación del sector minero con exportaciones que, en 2022, "registraron el mayor valor desde 2012 por un total de US$ 3.831 millones", un incremento de 19% respecto a 2021."Estamos dando grandes pasos en la explotación del litio del que,", enumeró el mandatario, al tiempo que expresó voluntad de trabajar junto a "los gobiernos provinciales y el sector privado para agregar valor y generar más trabajo argentino".Todo ello -agregó- atendiendo a que los minerales "sean preservados, manejados y valorados como un recurso estratégico".Además, en el marco de su discurso inaugural del 141 período de sesiones ordinarias del Congreso, Alberto Fernández sostuvo que "para que el desarrollo sea equilibrado", fueron mejoradas "todas las vías de transporte en el país llevando más seguridad, más eficiencia y más conectividad".