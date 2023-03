"La Argentina es uno de los países que más creció en estos dos últimos años"

Alberto Fernández puso de relieve la mejora de la actividad económica.

Crecer para distribuir

El presidente Alberto Fernández puso de relieve la mejora de la actividad económica y destacó la asistencia del Estado a los distintos sectores con el propósito de "sentar las bases para el crecimiento equilibrado" en el marco del ordenamiento de las cuentas fiscales.En su mensaje ante la Asamblea Legislativa, Fernández señaló quey auguró que continuará con esa tendencia en 2023, con lo que se completarán "tres años consecutivos de crecimiento de nuestra producción, algo que no sucedió desde el 2008".A pesar de los cataclismos ta"ntas veces anunciados, continuamos ordenando nuestra economía", puntualizó el jefe de Estado, al tiempo que agradeció "el compromiso de Sergio Massa" al dejar la Presidencia de la Cámara de Diputados "para venir a sumarse a la compleja tarea de conducir el Ministerio de Economía".Luego de recordar el cumplimiento de las pautas de déficit primario en 2022, sostuvo que tanto Massa como él no necesitaban "al FMI para saber que debemos lograr el equilibrio fiscal", o para "saber que la Argentina debe aumentar sus exportaciones".Fernández ratificó el compromiso para reducir "la alta inflación", tarea que reconoció no es "sencilla", y recordó que "quienes minimizaron el problema acabaron por profundizarlo".En una alusión a sectores de la oposición, criticó a quienes "anuncian crisis financieras y devaluaciones bruscas" y dijo que "intentan sembrar incertidumbre y generar desconfianza"., advirtió."La economía volvió a crecer durante 2022 y registró un aumento de 5,4%", subrayó al tiempo que recordó que en 2021 el Producto Bruto Interno (PBI) había aumentado un 10,3%.En su discurso, el primer mandatario resaltó que "no hay solución a nada si la economía no crece" y advirtió sobre la necesidad de "sentar las bases" para que el crecimiento sea "equilibrado".Al respecto, planteó que "si no crecemos, no hay nada para distribuir" y que "si crecemos sin políticas activas de distribución, la riqueza se concentra en pocas manos"."En ese clivaje es donde tiene que asentarse un Estado inteligente y eficiente", sentenció, para remarcar la importancia de las "políticas activas" adoptadas por su Gobierno.Fernández diferenció la política económica actual de la gestión de su predecesor, Mauricio Macri, y en ese sentido citó el crecimiento de diferentes sectores industriales en relación con el nivel que recibió en 2019.En ese marco, destacó que "en 2022 la actividad industrial creció 4,5% respecto a 2021, y muestra un crecimiento del 12,1% en la comparación con 2019", con el nivel de empleo "más alto desde junio de 2018, acumulando 29 meses consecutivos de expansión".También mencionó a la economía del conocimiento como "uno de los sectores más dinámicos y promisorios" y dijo que en la actualidad "ya es el tercer sector exportador del país".Entre otros indicadores económicos, señaló que "la recaudación lleva 29 meses consecutivos de crecimiento por encima de la variación de precios" y que la inversión, en el acumulado al tercer trimestre del 2022, creció 14,6% respecto a igual período de 2021 y 27,3% en relación a 2019.Asimismo, indicó que el intercambio comercial creció 20,4% en 2022 y las exportaciones un 13,5%, resaltando el incremento del valor agregado en su composición.