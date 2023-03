Salta: Sáenz abogó por un bloque regional sólido para construir "un federalismo real"

El gobernador Sáenz. (Foto: Luis Cornú)

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, destacó este miércoles el "trabajo conjunto" realizado con sus pares del Norte Grande con una "agenda común" e instó aen el país, que apueste al "desarrollo social y económico de las provincias más alejadas del centro del país".En su discurso ante la asamblea legislativa en, Sáenz instó a "terminar" a través de la constitución de ese bloque regional "con la discriminación presupuestaria que sufren las provincias alejadas del centro del país", al tiempo que mencionó lo logrado a través de la conformación del Parlamento del Norte Grande.e, que permitió la obtención de recursos para Salta a partir del trabajo realizado en conjunto”, dijo, y agregó que esto fue posible gracias al trabajo que realizaron los gobernadores del Norte Grande en base a una "agenda común frente a las injusticias que sufren" sus provincias, "apostando a la construcción de un federalismo real”En ese marco es que instó hoy a "construir un bloque regional sólido capaz de terminar con la discriminación presupuestaria en el país" como un de las premisas que es necesario atender para lograr el "desarrollo social y económico de la provincia".si no se atienden dos premisas: en primer lugar, construir un bloque regional sólido capaz de terminar con la discriminación presupuestaria que hace décadas sufrimos las provincias alejadas del centro del país”, expresó el mandatario salteño.En cuanto a la segunda premisa, planteó abordar “de manera regional las ventajas competitivas y las oportunidades productivas de la región a partir de políticas públicas comunes e infraestructura compartida”.Asimismo, sostuvo que, y resaltó: “No sabemos de divisiones ni de grietas, miramos para adelante, encaramos los problemas viejos y los nuevos para resolverlos y no perdemos tiempo en señalar culpables, sino que llevamos soluciones sin mezquindades y sin banderas políticas”.dijo, a la vez que indicó que “Argentina creció en forma asimétrica y al norte le tocó la peor parte”.Para Sáenz, a esto se le sumaron “las consecuencias de una pandemia y una guerra que afectaron notablemente la economía, altos niveles de inflación, devastadores incendios, y la mayor sequía de los últimos 50 años, que complicaron la producción y agudizaron las problemáticas del territorio provincial”.“Nada de esto nos detuvo ni nos detiene.y esforzándonos día a día. Siempre estamos dando la cara, enfrentando las realidades y diciéndole a la gente la realidad”, precisó.Durante su alocución, señaló: “Tenemos un plan de más de 1.500 obras con criterio federal en toda la provincia y en todas las áreas, cada una concebida, gestionada y ejecutada para mejorar la calidad de vida de los salteños”.“Mejores caminos, más escuelas, más y mejor salud, más y mejor educación, más oportunidades de trabajar y de crecer con la meta de una provincia fructífera con más producción y generación de riqueza”, afirmó.En tanto, insistió que “Argentina vive situaciones de injusticia que hay que revertir”, y destacó el trabajo que en este sentido realiza con los gobernadores de las provincias del Norte Grande.Por otro lado, aseguró que no es "delegado de ningún gobierno nacional" sino "el gobernador de los salteños, a quienes represento y me debo”, y manifestó que espera que “los legisladores nacionales entiendan que primero está su Patria Chica”.Definió al suyo como un “gobierno presente, abierto y comprometido con toda la sociedad”, y aseguró que busca que “los inversores vengan a Salta como una tierra de oportunidades, seguridad jurídica y mano de obra calificada”.Además, se refirió a “la crisis del agua, particularmente profunda en nuestro norte, y que se agrava por décadas de desinversión”, y añadió que “tenemos la decisión y estamos trabajando para darle una definición a partir de un plan de obras que venimos ejecutando desde el inicio mismo de mi gestión”.para nuestra gente, sin egoísmos, sin intereses sectoriales, sin difusión de noticias falsas, que todos las sufrimos”, indicó, y pidió: “escuchemos a quienes nos necesitan y trabajemos sin descanso entregando el cuerpo y el alma”.Finalmente, realizó, y afirmó que no piensa “en partidos ni en rejuntes de ocasión sino en acciones de progreso y bienestar, en políticas de Estado que nos trasciendan”.. Quiero que los salteños me levanten en andas y digan ´es Sáenz el gobernador de todos y cada uno de los salteños´”, concluyó.