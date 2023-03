Alexis Mac Allister: "Messi y Di María son nuestros líderes y nuestro ejemplo"

Alexis Mac Allister en el Mundial (Foto Fernando Gens).

Messi besando la Copa de Mundo.

Di María festeja su gol en la final ante Francia (Foto Maximiliano Luna)

El mediocampista Alexis Mac Allister, uno de los campeones en Qatar, manifestó este miércoles que Lionel Messi y Ángel Di María son los "líderes" del equipo nacional y un "ejemplo".Lo veo llegando a Leo al Mundial 2026 porque puede jugar hasta los 45 años si quiere, le corremos todo lo necesario. Lo queremos a él en el equipo", destacó el exfutbolista de Boca y Argentinos Juniors en una nota con TyC Sports."Leo habla mucho adentro de la cancha, en comparación a lo que lo hace afuera. La primera vez que lo vi fue muy emocionante, sucedió en una gira por España", recordó.En relación a la jugada del segundo gol contra Francia, en el que definió Di María y él asistió, contó que buscó una "pared" con Messi y "nunca" pensó en definirlo él.Cuando hicimos el gol salí corriendo para otro lado. Teníamos todo a favor por la forma en la que estábamos jugando", subrayó.A su vez, Mac Allister fue autor de un gol contra Polonia, en la victoria por 2-0 en la última fecha de la zona de grupo C.Además, el volante de Brighton And Hove de Inglaterra explicó que se enteró "dos semanas antes" de su convocatoria al Mundial aunque se preparó con "todo" en el último semestre.Se dio todo perfecto posteriormente", comentó.A la hora de recordar las vivencias en Qatar sostuvo que la pasaron "muy bien" debido a la organización en la concentración."Me tocó ser el campeón del prode en el Mundial. Jugamos solamente la fase de grupos, le saqué dos puntos a Leandro Paredes. En el truco nos fuimos en primera ronda con Julián Álvarez y Enzo Fernández", bromeó.. El equipo compró varios jugadores y por un importe grande, seguramente le llevará tiempo acoplarse entre ellos", analizó sobre su compañero de la zona media."En la primera convocatoria se le veía la personalidad y la técnica", rememoró.Por otra parte, Mac Allister dijo que en el entretiempo con Francia, en el que estaban 2 a 0 arriba con un fútbol de alto vuelo, no pasó "nada grande" y se remarcó seguir de "la misma manera" aunque el gol de Kylian Mbappé "les dio vida" (a los franceses).Lo demostramos desde el segundo tiempo con México", valoró."Contra Países Bajos nos metieron en el área entre pelotazos y decisiones del árbitro, también hubo culpa nuestra, y sufrimos mucho ese empate. Mis compañeros estaban calientes por lo que se habló y lo que nos dijeron en la cancha. Ese día demostramos también que queríamos ser campeones", opinó., según detalló el mediocampista."Adentro de la cancha fue terrible con Países Bajos, se decía de todo. Ellos nos agredieron en la previa, tocaron primero a Lionel Messi y después a Emiliano Martínez. Cuando lo vi hacer el Topo Gigio en la cancha, no vi a quién se lo hizo", apuntó."Me acuerdo que después de la jugada del tercer gol contra Croacia, en semifinales, lo fui a abrazar a él por lo que hizo. Lo dejé a Julián de lado, ja", relató.y disfrutando el presente"."Queríamos festejar con la gente cuando llegamos. Estoy esperando los amistosos (de la Selección) con muchas ganas", relató con cierta ansiedad."Me guardo para siempre que mi familia y mis amigos pudieron estar en la final. Ellos eran importantes, los quería ahí porque me acompañaron en todo mi proceso, en lo bueno y en lo malo", cerró.