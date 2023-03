El Presidente reafirmó que las Malvinas "fueron, son y serán argentinas"

El jefe de Estado expresó en su discurso que tenía el "honor" de estar acompañado en el palco del recinto del Senado por Juan José Fernández, excombatiente de Malvinas../ Foto: Leo Vaca

Los 40 años de democracia

El presidente Alberto Fernández reiteró este miércoles, en su discurso ante la Asamblea Legislativa, en el marco de la inauguración de un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, que las, a la vez que reafirmó que el país busca una "solución negociada y pacífica de la disputa de soberanía" con el Reino Unido, que las usurpó en 1833., afirmó el presidente Fernández.El jefe de Estado se expresó así al sostener, en su discurso, que tenía el "honor" de estar acompañado en el palco del recinto del Senado por Juan José Fernández, excombatiente de Malvinas."Llegó a Puerto Argentino el domingo 11 de abril, Día de Pascua de Resurrección. Estaban frente a la playa cuando recibieron el fatal bombardeo del 1 de mayo (en el marco de la Guerra contra el Reino Unido). A diferencia de otros compañeros y amigos, él sobrevivió y cumplió sus 20 años en Malvinas", contó el Presidente.Más adelante, indicó que al regresar los "sentimientos eran de alegría por volver a ver a sus seres queridos, pero de dolor por quienes no pudieron lograrlo"."Tiempo después -señaló- empezaría el calvario para reinsertarse en la sociedad para lo cual tuvieron que mentir muchas veces para conseguir un trabajo porque no tomaban a los ex combatientes por si sufrían eventuales secuelas del conflicto bélico".Por eso, reivindicó: "Hoy se pudo jubilar gracias a la Ley 27.329, es padre de tres hijos, todos profesionales, y tiene un nieto y permanece activo en su vocación de seguir sirviendo a su país".Además de destacar la presencia del excombatiente Juan José Fernández, el mandatario destacó la presencia en el recinto del diputado chaqueño Aldo Leiva, también excombatiente.En otro tramo de su discurso, en el inicio, al ponderar losque se cumplen este año, el jefe de Estado apuntó: "No quiero dejar de decir, que nuestra democracia es también hija, como todos bien sabemos, de nuestros héroes de Malvinas", nuevamente en referencia a los excombatientes en la Guerra de 1982.Fernández, en paralelo, hizo referencia a que durante 2022 "se trabajó intensamente bajo el eje, en homenaje a los combatientes caídos y sus familiares."La República Argentina reiteró su búsqueda de una solución negociada y pacífica de la disputa de soberanía, para cumplir con el objetivo irrenunciable de recuperar el ejercicio pleno de soberanía sobre esa parte de nuestro territorio que se encuentra usurpado", puntualizó el Presidente.En ese tono, expresó su agradecimiento a "todos los apoyos de países, regiones y foros Internacionales que se expresan, en favor de la Argentina", para recuperar el, tal cual lo expresa la Constitución nacional.En 1965 las Naciones Unidas establecieron que hay una "disputa de soberanía" sobre las Malvinas y exhortaron a ambos países a sentarse a "negociar".No obstante, hubo diálogos entre 1965 y 1982, luego de lo cual el Reino Unido rechazó repetidamente las exhortaciones y los reiterados llamados de laa hacerlo.