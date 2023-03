Capitanich llamó a avanzar en la reforma constitucional de Chaco

Inauguración del 55º periodo de sesiones ordinarias. Foto: Pablo Caprarulo.

"Tenemos desafíos permanentes como toda gestión de gobierno. El problema político implica una conjugación de soluciones parciales para inconvenientes múltiples"

El mandatario destacó la expansión del empleo que existe en la provincia desde el 2007 hasta la actualidad, sosteniendo que se pasó de 49.280 puestos registrados a 101.089 en noviembre del año 2022

que tendrán que reformar la Constitución de la provincia para limitar los mandatos gubernamentales y fijar la designación de jueces con audiencias públicas, y llamó a generar un "consenso económico, social y político" para cuando la democracia cumpla 50 años en el país.En su discurso para inaugurar el 55º periodo de sesiones ordinarias del Poder Legislativo chaqueño, Capitanich planteó la necesidad de avanzar con el proyecto de reforma que presentó tiempo atrás para reformar la Carta Magna provincial y propuso que la elección de convencionales se realice en forma conjunta a los comicios de gobernador previstos para el 17 de septiembre, para los cuales se encuentra habilitado a participar si decide buscar su reelección.con el objetivo de sancionar la reforma de manera inmediata, para que el próximo gobernador elegido por la voluntad popular pueda aplicarla a partir del 10 de diciembre de 2023", dijo Capitanich.En ese marco, adelantó su propuesta de la obligatoriedad de una sola reelección para la gobernación sin la posibilidad de volver a ser electo; la elección de los jueces del Superior Tribunal de Justicia y de los miembros que integran los órganos de rango constitucional por concursos de antecedentes y oposición, con audiencias públicas; el juicio de residencia, y la limitación de los mandatos de los magistrados y funcionarios en un plazo de cinco años renovables por igual período.Además, sostuvo que "esta próxima elección puede y debe marcar un rumbo de mayores coincidencias, no de mayores disidencias. De mayor cercanía no de lejanía, de optimismo creciente no del pesimismo extremo. Tenemos muchos desafíos conjuntos. Nadie se salva solo como dijo el Papa Francisco. Como ayer, hoy y siempre: unidos o dominados".y de carácter multipartidaria para organizar el próximo 10 de diciembre "una celebración con todos y todas de los 40 años de democracia".Y, también llamó a "suscribir un nuevo contrato político, económico y social para el año 2033, en conmemoración de 50 años ininterrumpidos de democracia, para resolver problemas pendientes y mejorar al mismo tiempo la calidad institucional".En un discurso en el que brindó una exposición sobre el estado general de la administración pública y los objetivos de su gestión en lo referente a "la agenda económica, ambiental e institucional" de la provincia, Capitanich también adelantó que no se implementará el aumento de la tarifa energética a través de la empresa estatal de servicio eléctrico en atención a "las circunstancias existentes en materia social".El gobernador remarcó que "Juan Domingo Perón decía que la conducción se mide por resultados" y en esa línea ponderó una serie de indicadores de crecimiento para la provincia al señalar queEl mandatario también destacó la expansión del empleo que existe en la provincia desde el 2007 hasta la actualidad, sosteniendo que se pasó de 49.280 puestos registrados a 101.089 en noviembre del año 2022.Sobre la no aplicación del aumento en la tarifa eléctrica afirmó: "Hemos realizado la audiencia pública para efectuar la actualización de la tarifa en un 40%, y pese a la solicitud de suspensión de diputados, diputadas, y algunos sectores, entendimos que resultaba necesario informar los costos que tenemos que afrontar. Hemos decidido no aplicar la propuesta del 40% de incremento en tarifa eléctrica" .Entre otros "logros de gestión", destacó la red vial de 606 kilómetros de rutas en ejecución para llegar a un total de 3.000 kilómetros de rutas nacionales y provinciales en Chaco, con 272 kilómetros correspondientes a la región de El Impenetrable, la construcción de la autovía de la ruta nacional 11 desde Resistencia hasta la ruta provincial 90, y el segundo acueducto del interior "para abastecer a un millón de habitantes".. Es imposible resolver todos los problemas, y las soluciones no sólo dependen del Estado. No cabe la menor duda que hemos resuelto muchos problemas, pero tampoco cabe la menor duda de los problemas que aún subsisten", acotó Capitanich.