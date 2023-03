La oposición porteña cuestionó el "discurso de campaña" de Larreta

Foto Gustavo Amerelle

Ahora dice Larreta que "hay que cuidar a los que nos cuidan".



57 días sin Ministro de Seguridad. Larreta desgná ya un Ministro. pic.twitter.com/vXtArFyH1d — Claudia Neira (@NeiraClaudia) March 1, 2023

"La Ciudad está acéfala y el abandono crece día a día mientras el jefe de Gobierno viaja por todo el país" Matías Barroetaveña

🏛️La apertura de sesiones de Larreta no es importante por lo que dijo, un capítulo más de la máquina de humo, sino por lo que calla: el escándalo de sus vínculos con la justicia y la corrupción de su Ministro de Seguridad. pic.twitter.com/nZqSWFIUoF — Matías Barroetaveña (@mbarroetavena) March 1, 2023

#AperturaDeSesiones La grieta que tiene Larreta es con la verdad. Habló de la construcción de 100 escuelas que nadie conoce, dijo que amplían la jornada de estudios cuando quitan horas para mandar a los pibes a trabajar en Rappi 👇🏽 — Alejandrina Barry (@Barry__Ale) March 1, 2023

Legisladores de la oposición porteña fustigaron elde Horacio Rodríguez Larreta en el parlamento local y cuestionaron la situación del ministro de Seguridad, Marcelo D'Alessandro, quien pidió licencia tras la filtración de supuestos chats con jueces, empresarios y allegados a miembros de la Corte Suprema que tenían contratos de concesiones con el Estado.Las críticas fueron vertidas desde el arco opositor tras el discurso del jefe de Gobierno en la Legislatura, con el que dio inicio al período de sesiones ordinarias y"Larreta vino a la Legislatura a hacer un discurso de campaña, a decir que va a hacer en el país lo que no hizo en 16 años de gestión continua en la Ciudad más rica del país", manifestó la vicepresidenta segunda del bloque del Frente de Todos,, cuestionó, y remarcó que "hace 57 días que estamos sin ministro por la escandalosa licencia de D'Alessandro, lo que compromete seriamente la seguridad de todos los porteños y las porteñas, tal como hemos visto en las últimas semana".En coincidencia, el diputado, evaluó que "el ministro está de licencia por el escándalo de las escuchas, todos los ministros de campaña para ser candidatos y el vicejefe candidateado en otro distrito, sus ambiciones personales los hacen abandonar su responsabilidad con la ciudadanía"."La Ciudad está acéfala y el abandono crece día a día mientras el jefe de Gobierno viaja por todo el país", expresó."Estamos sin ministro hace dos meses. No hay nadie a cargo. Es un verano en el que vimos el asesinato de una Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que vimos en barrios como Bajo Flores que asesinaron a una nena de 4 años por el narcotráfico. Yo discrepo de politizar una muerte pero lo que no puede pasar es no tener responsables políticos", aseguró, por su parte, el legislador Juan Manuel Valdés, otro integrante del bloque del FdT.planteó que "la grieta que tiene Larreta es con la verdad" ya que, según analizó, "habla de la construcción de 100 escuelas que nadie conoce, dice que amplían la jornada de estudios cuando quitan horas para mandar a los pibes a trabajar en Rappi y habla del subte cuando no están construyendo ni un kilómetro".Por su parte, el diputado dedijo que "el candidato a presidente Larreta se olvidó que es jefe de Gobierno porque no planteó ningún tipo de propuesta"."Es increíble escuchar al jefe de Gobierno hablar de la decisión política para combatir la inseguridad cuando los piqueteros cortan calles con total impunidad cuando se les canta", sostuvo.