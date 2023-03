Cafiero se reunió con la primera ministra de Bangladesh

Misión comercial

Además de las reuniones con funcionarios, la Cancillería organizó una misión comercial con más de 300 reuniones comerciales con los 20 empresarios nacionales que integran la comitiva en busca de ampliar las exportaciones al país asiático.



En 2022 el comercio bilateral con Bangladesh fue de US$ 765 millones. Las exportaciones argentinas alcanzaron US$ 742,9 millones y las importaciones desde Bangladesh totalizaron US$ 22,1 millones. Se registró en 2022 un superávit comercial para la Argentina de US$ 720,8 millones.