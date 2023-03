Insfrán: el atentando contra la Vicepresidenta marcó un "límite frente al odio"

"El atentado contra la vida de la Vicepresidenta de la Nación significó un punto de quiebre y límite que plantamos frente al odio y la intolerancia", dijo Insfrán. / Foto: José Gandolfi

La situación económica

"La memoria es lo más valioso que tenemos, esa memoria debemos tener para no elegir proyectos que fracasaron en la Argentina y el mundo". / Foto: José Gandolfi

Poder Judicial

Inversiones, educación y gestión

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, afirmó este miércoles en el acto de apertura de sesiones legislativas queCristina Fernández perpetrado por un grupo de jóvenes el año paso marcóy cuestionó a la Justicia Federal por el fallo que devolvió fondos de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires.Además, al inaugurar elde sesiones del parlamento provincial, Insfrán lanzó fuertes críticas a la justicia federal, señaló a la inflación como "uno de los principales síntomas" que afecta la crisis mundial y anunció que dispondrá "subsidiar el 50 por ciento del costo de la energía eléctrica a los comercios con consumos menores a dos mil kilowatts bimestrales"."El atentado contra la vida de la Vicepresidenta de la Nación significó un punto de quiebre y límite que plantamos frente al odio y la intolerancia. Cuando los argentinos dijimos, sostuvo el mandatario en un discurso transmitido por sus redes sociales y medios provinciales."La memoria es lo más valioso que tenemos, esa memoria debemos tener para no elegir proyectos que fracasaron en la Argentina y el mundo", acotó.Insfrán también reconoció que la inflación es uno de los principales síntomas de la crisis que afecta al mundo, agravados por los acontecimientos internacionales como la "guerra" de Rusia y Ucrania y la "pandemia" de coronavirus.Asimismo, indicó que los últimos informes deldicen que los niveles de pobreza e indigencia en el mundo "siguen aumentando" mientras que casi el 50 por ciento de la población latina tiene "problemas de alimentación" y apuntó entonces que "mientras que se recupera la economía, no se ve" a consecuencia de la devastadora pandemia que reflejan los datos internacionales.Agregó en esa línea que el gobierno nacional "debe enfrentar la agresiva reacción de sectores que protegen sus privilegios a costa del sufrimiento de las mayorías, grandes empresas tuvieron ganancias amentando sus precios", citando como ejemplo a las empresas de las telecomunicaciones.Seguidamente cruzó a la Justicia Federal al decir que "vemos al distrito más rico del país apropiarse del fondo de coparticipación perjudicando al resto de las provincias", en alusión al fallo que devolvió fondos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires."Estas acciones abusivas y perjudiciales para los argentinos tienen un denominador común, porque el Poder Judicial Federal las permite y ampara", sentenció el séptuple gobernador formoseño.Para Insfrán "existe una estrategia de judicializar la política para obstruir las decisiones políticas, así una minoría privilegiada se arroga la decisión de perjudicarnos a la mayoría sobrepasando la Constitución Nacional".Insfrán también cargó contra la dirigencia opositora al sostener que "los escuchamos mentir para engañar al pueblo y así como sus mentiras no pasaron en el año 2015 el río Bermejo, tampoco lo será hoy"."Formosa será el bastión de los intereses populares y nacionales porque tenemos un modelo de provincia profundamente humanista y cristiano", subrayó.Más adelante, destacó las diferentes inversiones que se llevan adelante en la provincia con base en la educación, ciencia y tecnología, además de obras de redes de agua potable y cloacales, y fue insistente en que seguirá las gestiones para que la obra del acueducto "sea una realidad".Valoró la creación de laen la localidad de Laguna Blanca que contará entre otras con la carrera de medicina, destacó en esa línea la creación de más de 1.400 unidades educativas durante su gestión y la "gran noticia" de la apertura de una sede de la UTN, teniendo en cuanta la política en ciencia y tecnología qué lleva adelante la provincia norteña.Tras señalar que "la violencia de género es una problemática que exige decisiones y acciones continuas de acompañamiento y protección", el mandatario anunció el envío de unTambién anunció que la finalización de la obraconstituye un gran avance para el sistema provincial. Son 504 kilómetros de líneas que mejoran y amplían el servicio en zonas rurales del noreste y sur, beneficiando a 2.079 usuarios y abarcando 211.257 ha, además de un subsidio en la tarifa eléctrica al sector comercial.Al respecto, señaló que "para el sector comercial que ha quedado fuera de los subsidios nacionales" decidiólo que "beneficiará al 80% de los pequeños y medianos comercios de la provincia y será de aplicación automática a partir de los consumos en enero cuyas facturas vecen en abril de este año".Al completar su discurso para dejar abierta las sesiones ordinarias, recordó que su gestión otorgó "aumentos salariales" y que durante 21 años consecutivos Formosa tieney convocó a "todos" los sectores "con los brazos abiertos" para seguir realizando los proyectos de crecimiento para esa provincia.