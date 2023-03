Filmus: "Me parece muy difícil que al votar los ciudadanos quieran repetir el modelo de JxC"

Al mismo tiempo, el funcionario indicó que "si no hay consenso en que haya un candidato o candidata habrá PASO" / Foto: Victoria Gesualdi.

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, dijo que le parece "muy difícil" que los ciudadanos "a la hora de votar quieran repetir el modelo" de Juntos por el Cambio, con vistas a los comicios de este año, y evaluó que el Frente de Todos está en un "buen camino para definir quiénes serán los candidatos"."Va a haber una disputa electoral y después de la experiencia que hizo el país con (el expresidente Mauricio) Macri me parece muy difícil que la población a la hora de votar quiera repetir ese modelo", expresó Filmus en declaraciones a la prensa en la Casa Rosada, antes de partir con sus pares del Gabinete hacia el Congreso, para acompañar al presidente Alberto Fernández en la inauguración de las sesiones ordinarias El ministro remarcó quepese a que fueron "años sin pandemia sin guerra y sin seguía, y la economía cayó y la desocupación aumentó en un 50 por ciento y la pobreza y la indigencia también, y las industrias pymes se destruyeron".Filmus evaluó que "el modelo de la Ciudad", gobernada ahora por Horacio Rodríguez Larreta y anteriormente por Macri, "es un modelo para muy pocos".Y señaló: "Recuerdo el debate con Macri en el 2007, en la competencia electoral, cuando decía '¿Qué somos estúpidos que no podemos hacer 17 kilómetros de subte en un año?'"."Pasaron 15 años y no se hicieron 17 kilómetros de subte y más aún, Rodríguez Larreta tiene el honor de poder decir que pasaron cuatro años y no hizo 100 metros de subte", dijo.Acerca de la reciente constitución de la Mesa del Frente de Todos, convocada por el presidente Alberto Fernández , precisó que "se está construyendo un programa y una estrategia" y consideró que "se está en un buen camino para definir quiénes" son los candidatos del FdT.Al mismo tiempo, el funcionario indicó que "si no hay consenso en que haya un candidato o candidata habrá PASO", como acordó la Mesa partidaria en la reunión del PJ nacional y apuntó asimismo queFernández de Kirchner.Consultado sobre una, subrayó: "No estamos hablando de candidaturas, me remito a lo que definió la Mesa".Acerca de la marcha del Gobierno, Filmus planteó que "es verdad que se hizo mucho pero también es verdad que las asignaturas pendientes son enormes"., concluyó.