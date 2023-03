Fernando 'Chino' Navarro remarcó que el Presidente "no definió si será candidato"

Navarro afirmó que la tarea pendiente del oficialismo es "consolidar un modelo productivo". / Foto: Maximiliano Luna

"En el Gobierno estamos pensando en una Argentina igualitaria", dijo Navarro / Foto: Alejandro Santa Cruz

El secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete, Fernando 'Chino' Navarro, advirtió este miércoles que el presidente Alberto Fernández "no definió hoy si será candidato" en las próximas elecciones y se mostró partidario de la realización de unasen elpara dirimir los postulantes de la coalición."El Presidente no ha definido si será candidato, pero si quiere puede serlo. Soy partidario de que haya PASO en el FdT para saber quiénes serán los candidatos. Me parece saludable que se realicen", señaló Navarro en declaraciones a la radio online FutuRock.El dirigente delañadió que "si a (la Vicepresidenta) Cristina (Fernández de Kirchner) la logran convencer sería una gran candidata" de cara a los comicios de este año."En el oficialismo hay matices también y eso no nos tiene que asustar. Tenemos que resolverlos con debates sin agravios y pensando en el bienestar de los argentinos. Las primarias deberían realizarse en todos los niveles. También en el orden provincial y municipal. Si algún dirigente quiere competir, bienvenido sea", remarcó el funcionario.Por otra parte, Navarro consideró que "este es un Gobierno que tendrá un balance positivo" porque "se han hecho muchas cosas", y afirmó que la tarea pendiente del oficialismo es"En el Gobierno estamos pensando en una Argentina igualitaria y no en un modelo como el de (el expresidente Mauricio) Macri que es solo para 20 millones de argentinos y donde el resto sobra. Por eso, en las elecciones no es poco lo que está en juego en la Argentina. Más allá de las simpatías por uno u otro candidato", subrayó.