Expectativa de legisladores y funcionarios en la previa de la Asamblea Legislativa

Desde las 10 de la mañana, diputados y funcionarios ingresaron al Congreso para participar de la inauguración del 141° período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación que encabezará el presidente Alberto Fernández.Funcionarios, embajadores y ministros comoarribaron al Congreso alrededor de las 10, al igual que la militancia que se acercó con bombos y platillos hasta la valla ubicada frente al Congreso.Al ingresar, el ministro Aníbal Fernández afirmó a declaraciones a la prensa que espera "lo mejor" de las palabras del presidente y anticipó que va a seguir "contando la muy buena gestión de los últimos tres años".En tanto, Tolosa Paz anticipó que Alberto Fernández "va a continuar con la tarea de informar al pueblo todo lo hecho y todo lo que hay por hacer".Cerca de las 9:15, el diputado nacional por el Frente de Todos (FdT) y referente de la Asociación Bancariaafirmó que el presidente "seguramente va a realizar un discurso institucional donde sentará las bases de su ultimo año de gestión y hará un repaso de su gobierno".En declaraciones a los medios, Palazzo criticó la actitud de la oposición al considerar que "pareciera ser que su agenda va entorno a la elección y no los problemas de los argentinos".El diputado(Juntos por el Cambio) sostuvo no tener "ninguna expectativa" sobre las palabras de Alberto Fernández y aseguró que desde Juntos por el Cambio (JxC) "nunca dijimos" que se levantarían de la banca si el mandatario expresaba críticas a la oposición."Esperemos que el presidente no sea mentirosamente agresivo. Cómo mínimo que guarde silencio respetuoso frente al descalabro de su gobierno", afirmó en declaraciones a Télam.En tanto, el diputado nacional de JxCtambién fue consultado al ingresar por las calles Rivadavia y Callao si desde la bancada opositora evalúan abandonar el recinto, y el legislador indicó que "una cosa es la crítica y otra es la agresión"."Si hay falta de respeto o agresiones son cosas que no corresponden. Cuando estás sentado ahí, no podés contestar; el único medio es con ustedes. Nunca evaluamos retirarnos, solo lo hacemos cuando vemos un grado de agresión y la imposibilidad de contestar desde la banca", respondió.Además, sostuvo que el Presidente debería plantear "cómo va a ser su último año al frente del Ejecutivo" y evaluó que "vive en una realidad paralela" por lo que espera "que tenga un discurso más sincero".Además, el diputado nacional por la UCRmanifestó sus "ganas de escuchar las palabras del presidente" y remarcó que se trata de "un momento de la Republica".Agregó que está "trabajando" por su candidatura de cara a las próximas elecciones y en "consolidar un espacio que represente a una gran mayoría que no se siente representado por la oferta electoral de hoy"."No es un momento de lanzamiento. Las PASO son un buen mecanismo de resolución de liderazgo de la coalición opositora. Están para eso y vamos a aprovecharlas", expresó al ser consultado por una posible interna con el precandidato de la UCR, Gerardo Morales.Asimismo, el diputado nacional por el Frente de Izquierdaafirmó que su espacio no tienen "expectativas de que el discurso traiga algo bueno para las mayorías trabajadoras mas allá del relato electoral".Por su parte, el diputado nacional de La Libertad Avanzaingresó al recinto, pero no quiso realizar declaraciones a la prensa.La titular de Abuelas de Plaza de Mayo,consideró que pese a sus diferencias, "los argentinos no deben caer en la trampa o calumnia"."A la vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner) la están tratando de matar en vida, pero es una mujer muy fuerte. Alberto es un presidente que ha zanjado tantas situaciones tremendas. Argentina está en un camino bueno. Algunos lo desmerecen para desmerecer al gobierno", señaló Carlotto.En tanto el diputado nacional por el FdTaseguró que "el presidente es una persona muy serena y que la Asamblea Legislativa "es un acto democrático""Nos alegra poder compartir este acto con referentes de los organismos de derechos humanos como las Madres y Abuelas por lo que ellas representan"."Alberto ha sido un presidente que tuvo que afrontar una pandemia, situaciones adversas y ha tenido que resolver estos temas. Los números de crecimiento del empleo, de la encomia hablan de una gestión positiva. Falta resolver la inflación y subir el poder adquisitivo de los salarios".Entre los presentes también estaban los diputados nacionales por el FdT Germán Martínez, Daniel Gollan, Leandro Santoro y Leonardo Grosso; el dirigente social Luis D'Elía y el líder del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano.