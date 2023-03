Celso Amorim: Brasil "no cedió a las presiones de Estados Unidos en la ONU"

Amorim: "Brasil no será cancelado por Rusia" en la iniciativa para lograr una acuerdo de paz.

Brasil es el único país del grupo Brics que votó con las potencias occidentales.

Aclararon la posición del canciller Mauro Vieira y el Palacio de Itamaraty. Foto AFP.

El asesor especial en asuntos internacionales de la Presidencia de Brasil,, afirmó este martes que su paísy sostuvo que su posición no será "cancelada" por Moscú, de cara a un eventual rol brasileño de mediación a favor de la paz.En declaraciones al canal TV247,en votar en forma conjunta la resolución de la ONU y dijo quee imponer conceptos a favor de la paz y el cese de las hostilidades."Brasil no cedió a Estados Unidos en el voto de la ONU;, milimétrica de un lado hacia otro y se llegó a la conclusión de que era mejor votar por la resolución sin copatrocinar, porque querían que Brasil copatrocinara dado que se aceptaron enmiendas hechas por Brasil", detalló Amorim.El asesor especial del presidente Luiz Inácio Lula da Silva aclaró la posición del canciller Mauro Vieira y el Palacio de Itamaraty frente a esta votación, ante las críticas que llegaron tanto desde el ala izquierdista del oficialismo como incluso el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.Brasil es el único país del grupo Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) queentre los 141 países por la resolución. Moscú votó en contra mientras India, China y Sudáfrica se abstuvieron, al igual que, en América Latina, Cuba, El Salvador y Nicaragua."En compensación a los Brics,, dijo Amorim.El excanciller sostuvo que Brasil ha rechazado públicamente un pedido del canciller federal alemán, Olaf Scholz, durante su visita a Brasilia, de proporcionar armamento para sumarse a la provisión bélica que realiza al gobierno ucraniano la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)."Brasil explicó en el voto que nada de la resolución debe ser usado para obstaculizar inicio de negociaciones", subrayó.En ese sentido, agregó a TV247, Brasil "no será cancelado" por Rusia en la iniciativa para lograr una acuerdo de paz."Para estar certificado para participar de un proceso de paz como pidió Lula, Brasil tiene que colocarse de una forma que no sea cancelado. Rusia no nos va a cancelar porque sabe que fue pedida munición por parte de Alemania y esta fue negada. Brasil vota en contra de las sanciones contra Rusia, ha criticado el aislamiento hecho hacia Rusia, diciendo que es importante mirar hacia la paz", dijo el excanciller y exministro de Defensa.