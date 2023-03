Ucrania podría retirarse de la ciudad de Bajmut ante el asedio militar de Rusia

Los ucranianos podrían retirarse de Bajmut. Foto: AFP.

El Ejército ruso intentó romper las defensas ucranianas en la localidad de Bilohorivka y cerca de la de Kreminna, pero el ataque ruso fue repelido

Las defensas antiaéreas rusas en Crimea derribó seis drones de ataque ucraniano y otros cuatro fueron desactivados por medios electrónicos

para capturar esa ciudad oriental, mientras que Rusia denunció un nuevo ataque "masivo" con drones, esta vez en Crimea, la península ucraniana que se anexionó."Nuestro Ejército obviamente sopesará todas las opciones" en cuanto a Bajmut, dijo Alexander Rodnianski, asesor económico del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a la cadena de noticias estadounidense CNN.. No vamos a sacrificar a toda nuestra gente por nada", agregó.Rodnanski señaló que Rusia estaba utilizando las mejores tropas del Grupo Wagner, una compañía militar privada dirigida por un millonario con vínculos de larga data con el presidente ruso Vladimir Putin, para rodear a Bajmut.Imágenes recientes de, ubicada en la provincia de Donestk y de 70.000 habitantes antes de la guerra, mientras que Zelenski la describe como "destruida".Soldados y paramilitares rusos intentan desde hace meses tomar Bajmut, y separatistas ucranianos prorrusos afirmaron esta semana que casi todos los caminos y rutas que van a la ciudad de la provincia de Donetsk estaban ya en control de fuerzas rusas.que se anexó el año pasado, y la toma de Bajmut dificultaría el aprovisionamiento de las fuerzas ucranianas que defienden las dos mayores ciudades de la provincia aún en manos de Kiev: Sloviansk y Kramatorsk.Ucrania viene dando señales desde hace días de que una toma de la ciudad por Rusia podría ser inminente.Zelenski dijo este mes que la situación en Bajmut era muy difícil, y el comandante de todas las tropas terrestres deMientras tanto, uno de los principales asesores presidenciales de Ucrania, Mijailo Podoliak, negó que Ucrania haya atacado territorio ruso con drones, tal como afirmaron el martes autoridades de varias regiones de Rusia, incluyendo la de Moscú."Ucrania no ataca en el territorio de la Federación Rusa. Ucrania está librando una guerra defensiva con el objetivo de desocupar todos sus territorios", escribió Podoliak en Twitter, y dijo que las acciones denuncias contra la infraestructura rusa fueron "ataques internos".Los aliados occidentales de Ucrania han disuadido a Ucrania de atacar objetivos en Rusia propiamente dicha para evitar una escalada del conflicto.Imágenes de un dron que cayó el martes cerca del pueblo de Gubastovo, a menos de 100 kilómetros de Moscú, mostraron que era un modelo pequeño fabricado en Ucrania con un alcance de 800 kilómetros, pero sin capacidad de transportar gran carga de explosivos.El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que evitó un ataque "masivo" con aviones no tripulados en Crimea, informó la agencia de noticias AFP.Según la cartera,En Ucrania, en tanto, al menos nueve civiles murieron y otros 12 resultaron heridos por ataques rusos en todo el país en las últimas 24 horas, informó la oficina presidencial ucraniana.Además, feroces combates continuaron en Bajmut y otras dos ciudades de Donetsk, Avdiivka y Vuhledar, junto con otros 17 pueblos y aldeas, bajo intensos bombardeos rusos. "Los bombardeos no se detienen a lo largo de toda la línea del frente", dijo la oficina presidencial en una actualización periódica.En la provincia más oriental del país, Luhansk, el gobernador regional Sergii Gaidai dijo que el Ejército ucraniano hizo estallar un almacén en Kadiivka, en manos rusas, en el sitio de una fábrica donde las fuerzas rusas almacenaban camiones llenos de municiones.