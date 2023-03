Kicillof destacó que por cuarto año consecutivo las clases "empiezan en tiempo y forma"

Foto: Eva Cabrera.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof,este miércoles al, donde destacó que por cuarto año consecutivo las clases empiezan en tiempo y forma en el distrito porque su administración vino "a recuperar el salario de los trabajadores de la educación"."Muchos decían en los diarios y en los canales de televisión que en la provincia no hay conflicto educativo porque hay vínculos personales o relaciones políticas entre quienes gobernamos la provincia y quienes representan a los maestros y maestras; y comparaban con los", dijo el mandatario bonaerense.Y agregó: "Quiero que quede bien claro: este año, al igual que los tres anteriores, las clases empiezan en tiempo y forma porque vinimos a recuperar el salario de los trabajadores de la educación".Acompañado por el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, y la subsecretaria de esa cartera, Claudia Bracchi, Kicillof estuvo presente en el comienzo de clases del Jardín de Infantes N°992, que quedó inaugurado en la ceremonia de este miércoles.ConEn su discurso, el mandatario puso de relieve que por cuarto año consecutivo comenzaron las clases a término y sin paros, tras el acuerdo alcanzado en paritarias con los gremios docentes, y destacó que en su administración ya se inauguraron 148 nuevos establecimientos educativos."Hoy empiezan las clases acá 250 chicos, en un edificio nuevo. Pero en toda la provincia hoy celebramos el primer día de clases sin inconvenientes 5 millones de pibes y pibas", dijo el economista.Además, en referencia a la oposición, destacó: "Si querés que empiecen las clases, probá con no achicarles el salario a los docentes, con abrir escuelas, con discutir programas y contenidos, con construir educación para todas y todos".En ese marco,, quien en 2017 habló de quienes "caen en la escuela pública", y de la exgobernadora María Eugenia Vidal, quien en 2018 criticó que se siguieran abriendo universidades en el conurbano porque "nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad"., manifestó Kicillof y subrayó que su gestión invirtió en libros, en mobiliario y en obras de refacción, abrió escuelas, modificó contenidos y trabaja para "seguir transformando todos los niveles y tener mejor educación".Luego, sostuvo que el de hoy "es un día muy importante porque empiezan las clases en el momento en que tenían que empezar y porque en tres años, con 2 de pandemia, inauguramos 148 nuevos edificios escolares cuando en los 4 años anteriores, se inauguraron la mitad" y cerró: "¡Aguante la escuela pública!".En tanto, Sileoni destacó que "la escuela es linda, pero lo más lindo que tiene son los pibes, las pibas, las maestras, los auxiliares" y señaló que "ellos son el corazón de la escuela bonaerense"."Ya no es excepcional arrancar las clases el 1° de marzo. Pero no fue magia. Es una responsabilidad del gobierno y de las organizaciones del Frente de Unidad Docente bonaerense. Esto necesita la familia bonaerense: previsibilidad. Ya no está la pregunta: '¿Empiezan las clases?'. Ahora es una certeza: empiezan las clases en un calendario largo hasta diciembre", dijo y destacó que "este gobierno quiere a la escuela pública".El ministro pidió a las familias "confiar" en los docentes; recalcó que "después de las familias, no hay mejores adultos para las y los niños que las maestras" y solicitó a madres, padres y cuidadores que "estén cerca de la educación" de sus hijas e hijos."No encontramos mejor modo de celebrar los 40 años democracia que seguir inaugurando escuelas en la provincia de Buenos Aires", concluyó.