"La Corte le quita dinero a los que más necesitan y los destina a la ciudad más opulenta"

Foto: Camila Godoy

🇦🇷 #AperturaSesiones2023



Fernández afirmó que la moratoria que cerró en julio permitió jubilar a 70 mil mujeres pic.twitter.com/7l2XgLUe4C — Agencia Télam (@AgenciaTelam) March 1, 2023

"No son mentiras; no son mentiras", le responde el Presidente a la oposición El presidente Alberto Fernández remarcó que "los recursos coparticipables se distribuyen de acuerdo con las formas establecidas por una ley convenio que han firmado cada una de las provincias argentinas y el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no forma parte de ese convenio".



En medio de fuertes cruces con dirigente opositores, que comenzaron a gritar en el recinto y manifestar gestos de desaprobación al discurso presidencial, el mandatario les dijo: "No son mentira, no son mentira".



En ese marco, ratificó que el distrito porteño "no tiene derechos sobre esos recursos" sino que "debe recibirlos del Estado Nacional cuando este le transfiere un servicio que hasta ese momento prestaba", y sostuvo que "esa decisión es parte de la gestión administradora del Poder Ejecutivo Nacional y no puede ser sustituida por otro poder de la República".

Foto: Leo Vaca

🇦🇷 #AperturaSesiones2023



El Presidente pidió a la Justicia que "profundice la investigación" del intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, "juzgue y condene a los que fueron a los autores materiales e intelectuales de ese intento de homicidio" pic.twitter.com/f7jx8gskRy — Agencia Télam (@AgenciaTelam) March 1, 2023

Foto: Leo Vaca

🇦🇷 #AperturaSesiones2023



"Malvinas nos une en una causa nacional", dice Fernández ante la Asamblea Legislativa, de la que participan los excombatiente Juan José Fernández y el diputado Leiva



Segui la Asamblea Legislativa en vivo por la web de Télam 👉 https://t.co/A53abGxw40 pic.twitter.com/P527k7B61X — Agencia Télam (@AgenciaTelam) March 1, 2023

#AsambleaLegislativa2023: así ingresaban al recinto @alferdez y @CFKArgentina para realizar la 141° apertura de sesiones ordinarias en el Congreso Nacional



🖱️ Seguí la transmisión en vivo y toda la información en https://t.co/Uui0LVqGGq https://t.co/Uui0LVqGGq pic.twitter.com/kcHE2XzzOW — Agencia Télam (@AgenciaTelam) March 1, 2023

El presidente Alberto Fernández sostuvo este miércoles que la Corte Suprema de Justicia, en relación al fallo que dictó el máximo tribunal en favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y afirmó que"Mientras que muchas provincias necesitan realizar obras que permiten asegurar servicios tan esenciales como el agua potable para sus habitantes, la Corte Suprema de Justicia aseguró a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos coparticipables que no le corresponden contrariando la ley de coparticipación vigente., cuestionó el mandatario en su discurso ante la Asamblea Legislativa.En materia económica, Fernández afirmó que, y aseguró quesin crecimiento ni políticas activas de distribución, al pronunciar un discurso ante la Asamblea Legislativa, reunida para la apertura del período 141° de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación., destacó el mandatario.Fernández destacó que en 21 provincias del paísy remarcó que "el empleo formal creció desde diciembre de 2019 el 4,1 por ciento"., destacó.El presidente sostuvo hoy el Gobierno nacional ha "iniciado un proceso de transformación de planes sociales a empleo formal" y además afirmó que desde el Frente de Todos (FdT), al mismo tiempo enfatizó queFernández aseguró que "conjuntamente los Ministerios de Trabajo, de Desarrollo Social y de Economía pusieron en marcha el programa 'Puente al Empleo' que ya logró que 58.000 titulares - de planes- ingresen al trabajo registrado de calidad"; y cerró: "Estamos convencidos de que Evita tuvo razón al decir que 'donde hay una necesidad hay un derecho'".En otro orden, advirtió sobre un, precedido de una "campaña de desprestigio", y pidió que"Otra vez aparecen los negocios particulares sobre el patrimonio de todos los argentinos y para eso se monta una campaña en contra de nuestras empresas", que son "patrimonio de todos los argentinos", expresó el mandatario ante la Asamblea Legislativa.El jefe de Estado también señaló que la inflación"Quienes minimizaron el problema acabaron por profundizarlo", dijo el mandatario ante la Asamblea Legislativa y añadió que, que debe ser el "horizonte".Fernández sostuvo que el Gobierno tiene la "obligación" de "construir una mayoría que impida convertir este horizonte de progreso" en, los que no queremos un país injusto y consideramos que desde el Estado hay mucho por hacer porque no hay otro modo para luchar contra las inequidades del mercado", expresó el mandatario en su mensaje ante la Asamblea Legislativa.Al respecto, destacó el "compromiso" deal frente del ministerio de Economía y dijo que"Lo estamos haciendo con el esfuerzo de todos y todas en el Gobierno, pero quiero señalar y agradecer aquí el compromiso de Sergio Massa, quien dejó la Presidencia de esta Cámara para venir a sumarse a la compleja tarea de conducir el Ministro de Economía", afirmó el presidente.Asimismo, el jefe de Estado pidió a la Justicia que "profundice la investigación" del intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner,Durante su discurso en la apertura de sesiones, el presidente manifestó quey, en ese contexto, reclamó al Poder Judicial queEn otro momento del discurso, destacó que el Estado seguiráque incluye el impulso a los juicios que involucren "responsabilidad empresarial en la violación de los derechos humanos y en el secuestro y desaparición forzada de trabajadores".El mandatario resaltó que los argentinos ", que hoy gracias al arte de nuestro cine llega a las pantallas de todo el mundo", en relación a la película "Argentina, 1985", tras lo cual afirmó que seguirá promoviendo la candidatura del Museo Sitio ESMA como Patrimonio de la Humanidad Unesco.Asimismo, Fernández afirmó que. “Tras cuarenta años de vigencia democrática, la jerarquización de nuestras Fuerzas Armadas se convierte en un imperativo impostergable. Capacitarlas, recomponer sus ingresos y fortalecer su equipamiento deben ser nuestros objetivos de trabajo. La defensa de nuestro territorio y la preservación de nuestra soberanía son tareas prioritarias para nuestros hombres y mujeres”, remarcó el jefe.En otro orden, sostuvo que a lo largo de estos tres años de mandato escuchó "cómo una y otra vez" criticaban su "", pero advirtió que con esa "moderación" fue, planteó el mandatario en su discurso ante la Asamblea Legislativa.Fernández también afirmó que“Pido a este Congreso un reconocimiento para ese logro que es orgullo de todo el pueblo argentino”, señaló el jefe de Estado.Fernández también dijo que hayEl presidente destacó que llevó su pedido por la "" en el mundo a todos los ámbitos internacionales en los que participó, en un "marco" en que el país transita el año en que se cumplen los", resaltó el mandatario.También señaló que la guerra en UcraniaEn otro orden, destacó el "lugar de privilegio" que tienen en su Gobierno la ciencia y tecnología y ponderó a la educación como "" de todo proyecto de país, por lo que anunció laque busca "garantizar la expansión de la inversión educativa en un plazo de 10 años, pasando del 6% al 8% del PBI para 2032".En ese marco, el mandatario también consignó que "fueron transferidos 8.200 millones de pesos y cerca de 5.000 millones de pesos adicionales para equipamiento mobiliario" de las universidades, que, dijo, "deben ser un ámbito de aprendizaje para todos y todas" y cuyo acceso debe ser "cada día más fácil".El presidente Alberto Fernández arribó a las 11.30 al Congreso de la Nación, donde abre el 141° período de sesiones ordinarias durante la tradicional Asamblea Legislativa.Fernández fue recibido en la explanada del Palacio Legislativo, sobre la avenida Entre Ríos, por los directores de ceremonial del Senado y de Diputados, Nelson Periotti y Aníbal González; y, a continuación, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner lo acompañó al salón Azul del Senado para la firma del libro de actas, junto a la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau y la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala.En la que es su cuarta apertura de una Asamblea Legislativa anual, el jefe del Estado inaugura el nuevo año parlamentario en una ceremonia que comenzó pasadas las 11.30 en el recinto de la Cámara de Diputados.A diferencia de los tres años anteriores, Fernández de Kirchner estuvo acompañada por la nueva presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, quien reemplazó el año pasado al actual ministro de Economía, Sergio Massa, en la conducción de ese cuerpo.