Larreta inauguró las sesiones de la Legislatura porteña con un discurso de campaña

Cuastionamientos desde la oposición

inauguró este miércoles su último período decomo jefe de Gobierno porteño con un discurso en el que ratificó su mensaje antigrieta,al advertir que “el cambio no es gritar” yen la ciudad de Buenos Aires en un gesto a su antecesor y expresidente, Mauricio Macri.“En la Ciudad también al principio nos dijeron que no íbamos a poder, que era imposible, que íbamos a fracasar. Y lo logramos. Nos animamos a transformar la Ciudad y ahora nos vamos a animar a transformar el país”, aseguró Rodríguez Larreta en el recinto de sesiones., el jefe de Gobierno llamó a “salir de la división y pelear juntos por el futuro que nos merecemos”, consideró que “cuando salimos del griterío, de la chicana, del ruido que genera la política, aparece el cambio”, y destacó que “no hay teoría política ni ideología partidaria que sea más importante que ser argentino”.“Nuestro legado es una Ciudad donde la educación es una prioridad. Donde la seguridad no se negocia. Donde la política social es generar trabajo. Donde la salud no es un privilegio. Donde la ley es igual para todos. Y donde hay futuro”, agregó.Rodríguez Larreta dejo inaugurado el último período de sesiones ordinarias como jefe de Gobierno ya que en diciembre finalizará su mandato frente al Ejecutivo.En el recinto estuvo acompañado por funcionarios del Gabinete, así como representantes del Poder Judicial.En tanto, los legisladores y las legisladoras del bloque del Frente de Todos, el principal de la oposición porteña, colocaronEl posicionamiento alude a la, que es señalado por su participación en supuestos chats y audios en conversaciones con jueces federales, directivos del Grupo Clarín y empresarios que mantenían concesiones de servicios con el Gobierno porteño.“Sin dudar, Rodríguez Larreta dice que crearon un plan para enfrentar las mafias y el crimen organizado. ¿Y D'Alessandro y Mahiques?”, dijo el legislador del FdT Javier Andrade.“La apertura de sesiones de Rodríguez Larreta no es importante por lo que dijo, un capítulo más de la máquina de humo, sino por lo que calló que es el escándalo de sus vínculos con la justicia y la corrupción de su ministro de Seguridad”, observó el diputado de la oposición Matías Barroetaveña.Por su parte, Gabriel Solano, del Frente de Izquierda, señaló que “escuchamos las mentiras de Rodríguez Larreta” y observó que el jefe de Gobierno dijo que “le mejoró la vida a la gente pero lo cierto es que deja una Ciudad con mayor pobreza que cuando asumió hace ocho años atrás”.