Qué ver, escuchar, leer y navegar en los medios públicos esta semana

"Doc Sud, Sentido de Pertenencia" por CONTAR

JUEVES 2 DE MARZO

VIERNES 3 DE MARZO

SÁBADO 4 DE MARZO

DOMINGO 5 DE MARZO

LUNES 6 DE FEBRERO

MARTES 7 DE MARZO

MIÉRCOLES 8 DE MARZO

Todos los jueves un resumen federal sobre el trabajo que realiza diariamente el sector cooperativo, pieza fundamental de las economías regionales.Interpretame este… (sueño). En exclusiva, desde la vida cotidiana, nuestro corresponsal, Adrián Stoppelman, analiza a los que analizan los sueños ajenos. Léalo, o podrá sufrir pesadillas inconfesables.En el marco del Día del Ferroviario el equipo de Ciencia del Fin del Mundo contará y responderá todo sobre los trenes de nuestro país. Miralo por el canal de Twitch -En vivo desde el auditorio de Radio Nacional. Con Maia Sasovsky y Pablo Camaití, cumple 3 años y 700 emisiones ininterrumpidas en el aire de Folklórica. En vivo desde el Auditorio de Radio Nacional, con Destino San Javier, los payadores Gaboto y Tokar, Cuti y Roberto Carabajal, Sandra Luna y Blas Martinez Riera Grupo en vivo. ENCUENTRO : 21.00 Estreno de-Serie documental de 6 capítulos (26 minutos cada uno)-Directora: Patricia Ailén Herradón-Casa productora: FM Che y Asociación Civil Mignaco-Inchiñ retrata la diversidad de experiencias en la comunidad mapuche, recorriendo relatos a lo largo del territorio patagónico en busca de unir lo antiguo con lo contemporáneo en defensa y ejercicio de los derechos de su pueblo. TELEVISIÓN PÚBLICA : 21.00-De lunes a domingo-Conducción: María Eugenia Molinari y Marcelo Iribarne-Cada noche el canal de bandera presenta testimonios exclusivos y toda la expectativa de los distintos festivales regionales. NACIONAL CLÁSICA 96.7 : 21.00-Con Guillo Espel-Invitado: Sergio Pujol, historiador, ensayista, investigador (Conicet). El notable ensayista convocado para dimensionar 50 años después el año 1973, objeto su más celoso estudio en la convergencia de fenómenos sociales y culturales específicos de esa época. Entretanto escucharemos el 1973 de Spinetta, Gato Barbieri, Paul McCartney, Pink Floyd y The Who entre otros. ENCUENTRO : 21.30, ESTRENO-Mendoza (2022) - Serie documental- 4 capítulos – 26 minutos-Serie ganadora del Concurso RENACER Audiovisual.-Casa productora: Protón Cine-Camioneras acompaña, en cada capítulo, el viaje de una mujer que organiza su vida alrededor del oficio del transporte de carga. El amor por el viaje, los vínculos familiares en una vida casi nómada, el rol de la mujer en un ámbito hipermasculinizado, serán algunos de los temas que se irán tejiendo entre las historias particulares de las protagonistas.AUNAR CANAL 22.3 EN TDA : 21.30-Producción: SAN LUIS TV-Este programa plantea redescubrir el patrimonio cultural que aún sobrevive y mantiene viva la identidad y la tradición del gaucho puntano. Un documento sobre la historia, el trabajo y la cultura de campo en Argentina.Estancias y Tradiciones fue recientemente nominado al Premio Martín Fierro Federal al Mejor Programa Agropecuario. TELEVISIÓN PÚBLICA : 22.00 FESTIVAL PAÍS 23,Como parte de Festival País 2023, el evento santafesino contará con la presencia de artistas como Los Totora, Sergio Torres, Mario Pereyra, Marcos Castelló, Rodrigo Tapari, Coty Hernández, Juanjo Piedrabuena, Grupo Cali, Alegría, Los Lirios, Exequiel y Karina La Princesita. Serán cuatro jornadas de fiesta desde el hipódromo de Las Flores de la ciudad de Santa Fe.Despidos masivos en grandes tecnológicas: 3 datos para entender la crisis-La industria de la tecnología atraviesa una profunda recesión y los despidos anunciados por plataformas de streaming, redes sociales, fabricantes de hardware y otras firmas tecnológicas ya acumulan 210.450 puestos de trabajo perdidos, según el monitoreo de la consultora Layoffs.fyi. ¿Qué factores han contribuido a esta crisis mundial?-Este video forma parte de Télam Global, un micro semanal sobre las noticias mundiales más relevantes, presentado por Manuela Castañeda.(estreno)Un recorrido por los lugares emblemáticos, las instituciones, los clubes, las sociedades de fomento, conversando con personajes destacados; aprendiendo sobre la historia del Docke. Un documental que nos ayudará a entender porqué siempre se vuelve a Dock Sud y los vecinos tienen ese verdadero sentido de pertenencia con este barrio, ciudad, tan importante de Avellaneda.Dirección General: Sebastián Suárez. DEPORTV : 16.50En vivo y exclusivo por la pantalla y redes sociales de DEPORTV.-20:00:Sexta fecha.El cotejo se disputará en el Estadio 15 de Abril y será arbitrado por Pablo Echavarría, a quien secundarán José Castelli como asistente uno y Gonzalo Ferrari como asistente dos.-21.00:. De lunes a domingo. Con la conducción de María Eugenia Molinari y Marcelo Iribarne, cada noche el canal de bandera presenta testimonios exclusivos y toda la expectativa de los distintos festivales regionales.-22.00:Televisión Pública presenta la primera edición del Festival de las Culturas del Norte Grande, en el Parque de las Naciones, Oberá, para llevar a toda la geografía nacional la diversidad cultural de las diez provincias del Norte Grande. En su primera jornada se presentarán Peteco Carabajal; Copleros; Tiempo de mujeres; Chamameceras; Loreley Benítez Kitegroski y el Quinteto Tangazo y Chingoli y Mario Bofill, entre otros.Todos los sábados un panorama con cortes de entrevistas exclusivas de Télam Radio. Una síntesis del día a día de las noticias más destacadas de la semana.Señales de apertura en la pantalla chica. Después de la derrota en Malvinas, la sociedad argentina inició un camino de recuperación de la vida democrática, buscando dejar atrás siete años de censura, persecución y terror.(estreno)-Dirección: Laura Citarella - Largometraje de ficción.-Elenco: Laura Paredes, Julián Tello, Santiago Gobernori, Débora Dejtiar, Fernanda Alarcón, Julio Citarella.Una mujer gana un concurso. El premio: cuatro días de vacaciones en un hotel en Ostende, una ciudad balnearia, fuera de temporada. Allí, se le abren dos caminos. Por un lado, el ocio: se deja llevar por los rituales del descanso, la playa, la suave e imperceptible felicidad. Por el otro, la intriga: enigmas sutiles, situaciones levemente inquietantes que surgen en el momento menos pensado. DEPORTV : 15.00Fecha 2. Desde Neuquén, clasificación en vivo. TELEVISIÓN PÚBLICA : 17.00AUNAR CANAL 22.3 EN TDA :18.30-Producción: LITUS-El programa visibiliza el “trayecto” formativo y artístico de estudiantes que cursan talleres culturales en la UNL y cuyo proceso de creación es acompañado por las sugerencias y experiencias de los docentes. RADIO NACIONAL : 19.00 FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN.(Fecha 6)Relata: Eladio Arregui. Comenta: Daniel Cacioli.-21.00De lunes a domingo. Con la conducción de María Eugenia Molinari y Marcelo Iribarne, cada noche el canal de bandera presenta testimonios exclusivos y toda la expectativa de los distintos festivales regionales.-22.00 FESTIVAL PAÍS 23 EN VIVO ACTO CENTRAL DE LA(MENDOZA)Televisión Pública llevará a las pantallas de todo el país el reconocido espectáculo “Juglares de Vendimia, un canto a la naturaleza” que tendrá como escenario el Teatro Griego Frank Romero Day, en la ciudad de Mendoza.-23.20. FESTIVAL PAÍS 2023. EN VIVO DESDE EL FESTIVAL DE CULTURAS DEL NORTE GRANDE (MISIONES)La segunda jornada festivalera presenta las actuaciones de Carolina Vidarte y el Trío Porá; el Ensamble Milán y Darío Cardozo-Cacho Bernal-Richard Cantero; Frodo Peralta; Rodrigo Vera Trío; Los Papachos; La Bruja Salguero y Fabián Meza y Julieta Hermida.La cuenca del Paraná rompió un récord mundial por el nivel de agroquímicos en los peces. Los sábalos que habitan el tramo inferior del río Salado, según un estudio realizado por investigadores del Conicet y la Universidad Nacional del Litoral (UNL) registraron residuos de insecticidas, herbicidas y fungicidas de uso masivo en cultivos transgénicos, principalmente de soja, maíz y algodón.¿ Qué otros datos revela el informe?. Te lo cuenta Natalia Mazzei en un nuevo capítulo de Ecointensa. Ahora en Télam Digital y en canal de Youtube Un video repasa los acontecimientos más relevantes que ocurrieron hace décadas. La historia, en palabras e imágenes todos los días. Lunes a domingoAhora en Télam Digital y en Youtube TELEVISIÓN PÚBLICA : 11.00: TURISMO CARRETERA DESDE NEUQUÉN PAKAPAKA : 16.00 a 21.00En el marco de las actividades del 8M en Tecnópolis, Pakapaka se suma con actividades atravesadas por la perspectiva de género, la igualdad y el feminismo.Habrá Estación de maquillaje en Punto Z, Taller de stencil con Tatá timbó.Intervenciones de espacios en el Parque, Contenido en la pantalla del escenario, Show del Parque Club de Verano de Pakapaka. DEPORTV : DEFINICIÓN DEL SUPER 8 DE-16.50: FINAL FEMENINA-18.50: FINAL MASCULINA TELEVISIÓN PÚBLICA : 17.00-17.00 a 24.00. FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN. Fecha 6*17.00.Relata: Javier Vicente. Comenta: Nicolás Alvarez.*19.00.Relata: Damian Zárate. Comenta: Gustavo Ger*21.30.Relata: José Luis Romero. Comenta: Gerardo Murúa.-21.00Lunes a domingoCon la conducción de María Eugenia Molinari y Marcelo Iribarne, cada noche el canal de bandera presenta testimonios exclusivos y toda la expectativa de los distintos festivales regionales.-22.00. FESTIVAL PAÍS 2023: En vivo desde el festival de Culturas del Norte Grande (Misiones) y Fiesta Nacional de la Vendimia (Mendoza)En la última jornada animarán la fiesta las presentaciones de Murga La Curamales; Los C-goVias; Feli Colina; Gastón Nakazato; Ceci Simonetti; Araucaria y Japo Fleitas & The Chic Band.Y desde la Ciudad de Mendoza, la presentación de Soledad. NACIONAL ROCK 93.7 : 9.00 A 12.00.Un programa que combina preguntas sobre el universo, inquietudes surtidas y las principales noticias del día, todo hilvanado con reflexión, entrevistas, imprudencias, osadías, amor, obsesiones, coraje, desatinos, cocina, canciones y humor. Con Pedro Saborido, Sol Despeinada, Lula Mangone, Matías Mowszet y Pato Smink-22.30:. CAPÍTULO 2.Directora: Victoria Andino - Serie documental (2022)- 8 capítulos - 26 minutos- Temática: tareas / cuidado - Serie ganadora del Concurso RENACER Audiovisual - Casa productora: 80 MundosNatalia, la protagonista del primer capítulo, deja a sus hijas con diferentes cuidadoras; Agos queda en manos de una maestra de jardín maternal, Cami; y Juli, con una niñera, Aleyda. Ellas relatan sus trabajos y experiencias como cuidadoras de la primera infancia, y también Vanesa, la directora de un jardín comunitario de La Matanza. La especialista de este capítulo es Mercedes Mayol, licenciada en Ciencias de la Educación, quien narra las tensiones entre cuidado y educación y entre los ámbitos públicos, privados y comunitarios. RADIO NACIONAL : 21.00 FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN. BOCA vs DEFENSA Y JUSTICIA (fecha 6)Relata: José Luis Godoy. Comenta: Santiago LuciaYa vimos que Perro que ladra no muerde, y que Muerto el perro se acabó la rabia. Esta vez, el susodicho animal toma la palabra y refranea: “A otro perro con ese hueso”. Tal su modo de rechazar un ofrecimiento engañoso, dando a entender que no acepta pasar por tonto. Ingenuo pero vivo el perro, no le da lo mismo cualquier hueso.De lunes a viernes.Los títulos más destacados en 1 minuto. Tres emisiones por día. (Audio y video)Ahora en Télam Digital y en Youtube (VIDEO Y RADIO). Lunes a viernes.Un noticiero federal con las información destacada de las provincias argentinasAhora en Télam Digital y en Youtube: https://youtube.com/user/AudiovisualTelam(AUDIO)De lunes a viernes.Boletín de cuatro minutos con lo más saliente del deporte nacional e internacional.Se puede disfrutar en Spotify NACIONAL FOLKLÓRICA FM 98.7 : 17.00 FOLKLORE A LA CARTACon Eugenia Quibel y Norberto Passera. Invitados: Dúo Turica-Doncel(Video y radio): 40 años de Democracia. Voces de las mujeres argentinas del mundo de la política, cultura, deportes y espectáculos. Disponible en Télam Digital -21.00:(estreno)Con la conducción de Lorena VegaLas delegadas de Evita cuenta la historia del armado territorial que permitió garantizar la efectividad de la Ley 13.010 de voto femenino. Un grupo de delegadas dio origen alPartido Peronista Femenino y recorrió todo el país para censar a las mujeres y conformar el padrón electoral que les permitió, por primera vez, ejercer el derecho al voto en 1951.-22.00(Estreno)Dirección: Paloma Coscia - Serie documental (2022) - 8 capítulos – 26 minutosTemática: violencia de género. Serie ganadora del Concurso RENACER AudiovisualDirectoras invitadas:: Viva la Pepa. Directora: Eloísa Solaas: Parir la voz. Directora: Paloma Coscia.: Trava, sudaca y originaria. Directora: Ana García Blaya.: La negra. Directora: Daniela Seggiaro.: Salir a escena. Directora: Martina Matzkin.: Violencia mediática. Directora: Valentina Llorens.: ¿Dónde está Tehuel? Directora: Marilina Giménez.: La ternura. Directora: Amparo González Aguilar.Cada uno de los ocho capítulos aborda uno de los múltiples casos de violencias, con una fuerte impronta visual, artística, autoral y generacional. A lo largo de la serie se plantea un profundo análisis de la mano de referentes del pensamiento, la justicia y el arte. Casos como los de Higui, Tehuel, Diana, Pepa, Micaela, Johanna y la violencia mediática son los disparadores a través de los cuales se abordará un amplio arco de contenido.Intercalados en la programaciónSerie documental - 19 capítulos - 2 a 3 minutosTemática: feminismo, derechos humanos y sociales, igualdadCartografía feminista es una coproducción junto con la RED TAL, que surge de la necesidad de situar al movimiento feminista en su realidad geográfica, social y cultural.El objetivo de este glosario colectivo es poner en valor el poder performativo de las palabras que nos identifican, nos definen y crean mundo.Activistas feministas y de la comunidad LGBTTTIQ+, lideresas, intelectuales, dirigentes campesinas, referentes de movimientos sociales de la región en sus entornos definen términos ligados a sus luchas y agendas generando un mapa conceptual situado en el territorio. Así vamos construyendo esta cartografía para visibilizar las perspectivas, enfoques, trayectorias e itinerarios que conforman nuestra agenda feminista.