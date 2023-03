Comienzan las clases en Buenos Aires y en otras once provincias

Las clases iniciaron este lunes en CABA y las provincias de Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, entre otras / Foto: Camila Godoy.

Provincia de Buenos Aires

Clases en Salta / Foto: Javier Corbalán.

Tucumán

Santa Fe y Neuquén

Comienzo de clases en Córdoba. / Foto: Laura Lescano.

Jujuy y Santiago del Estero

Tierra del Fuego

Las clases en Entre Ríos. / Foto: Henán Saravia.

Situación en Río Negro y Córdoba

La Rioja

La provincia de Buenos Aires, con, y otras once jurisdicciones arrancan este miércoles las clases, con lo que quedará casi completo el cronograma de inicio del ciclo lectivo 2023, con la excepción de La Rioja que iniciará este jueves.Según el Calendario Escolar oficial, las clases comienzan este miércoles en las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Jujuy, La Pampa, Misiones, San Juan, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán, mientras que en Corrientes arrancaron este martes.En Buenos Aires el ciclo lectivo se extenderá del 1 de marzo al 26 de diciembre y el receso de invierno será entre el 17 y el 28 de julio, tal como lo estableció el Calendario Escolar 2023 aprobado por el Consejo General de Educación, presidido por el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni.De esta manera,para las 21.000 escuelas que existen en los 135 municipios del territorio, y al que dará inicio un acto encabezado por el gobernador Axel Kicillof este miércoles desde las 8 en el Jardín N° 992 de La Plata, indicaron fuentes oficiales.Las clases empiezan tras el acuerdo alcanzado este lunes en paritarias entre el gobierno y los representantes del Frente de Unidad Docente bonaerense.En tanto, el año educativo en losserá del 1 de febrero al 29 de diciembre y elserá entre el 13 de marzo y el 24 de noviembre.En total,de establecimientos de gestión estatal y privada.En Tucumán, las clases se extenderán entre el 1 de marzo y el 18 de diciembre, con receso de invierno entre el 10 y 21 de julio.El ministro de Educación de la provincia, Juan Pablo Lichtmajer, señaló que "todo el esfuerzo está puesto" en el inicio de clases, que es "la tarea más importante que tenemos".Según el cronograma establecido, el inicio del ciclo lectivo está previsto para el 1 de marzo y su finalización el 22 de diciembre en las provincias de Santa Fe y Neuquén.Sin embargo, la Asociación de Magisterio de Santa Fe (Amsafe) y Sadop, que representa a las escuelas privadas, declararon el "no inicio de clases" para el 1 y 2 de marzo en rechazo a la propuesta paritaria.En el caso de Neuquén, que cuenta con 241.000 estudiantes, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) convocó a un paro para mañana por el comienzo del juicio en la causa Fuentealba II contra 8 policías imputados por su intervención el día que asesinaron al maestro Carlos Fuentealba en la provincia.En Jujuy, donde está previsto que las clases inicien también este miércoles, los docentes rechazaron la propuesta del gobierno y anunciaron paro de 24 horas para este miércoles.En tanto, las clases escolares comenzarán el 1 de marzo y se extenderán hasta el 15 de diciembre en Santiago del Estero, donde hay 43.000 alumnos en el nivel inicial, 140.000 en el primario y 77.500 en el secundario.Las autoridades locales señalaron que continúa con plena vigencia la extensión horaria en establecimientos educativos del nivel primario que consiste en una jornada escolar de 5 horas 15 minutos.Unosde los niveles inicial, primario, secundario, especial y adultos comenzarán este miércoles las clases en Tierra del Fuego, donde se desempeñan unos 8.200 docentes en 148 establecimientos educativos, según datos oficiales del Ministerio de Educación provincial.En tanto, la escuela Nº 38 Presidente Raúl Alfonsín, que funciona en la Base Esperanza de la Antártida Argentina y que depende de Tierra del Fuego, recién iniciará sus actividades dentro de dos semanas, debido a que aún no fueron trasladadas las familias que invernarán en el Continente Blanco.En la provincia rige desde 2022 la Ley 1.390, conocida como, que obliga el uso de un logo de las Islas Malvinas en los guardapolvos, inspirada en una iniciativa de Thiago Huenchillán, un niño de 9 años de Comodoro Rivadavia, Chubut, que mantuvo una discusión con su maestra al defender la soberanía del archipiélago.El período lectivo concluirá en Jujuy el 14 de diciembre; en Catamarca el 15; en La Pampa el 19; en Tierra del Fuego el 20, y en Chaco, Misiones y San Juan el 22.En tanto, las clases iniciaron este lunes en la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, Río Negro, San Luis, Salta y Santa Cruz.Sin embargo, las clases no comenzaron en Río Negro y Córdoba, por paro en reclamo de mejoras salariales, y en Chubut y Santa Cruz los alumnos y alumnas volvieron a las aulas en medio de medidas de fuerza, donde se dictaron clases parcialmente.según los datos oficiales de la cartera de Educación.Sin embargo, en la jornada de este martes la actividad áulica se desarrolló con normalidad en los distintos niveles educativos y en todas las escuelas de la provincia, tras la inauguración oficial del ciclo lectivo por el gobernador Juan Schiaretti y el ministro de Educación, Walter Grahovac, en Instituto Provincial de Educación Media (IPEM 423) de la localidad de Quebracho Herrado, en el departamento San Justo.Según el Cronograma Escolar 2023, sólo restará iniciar las clases en La Rioja, que comienzan el jueves 2 luego de que el gobierno provincial logre un acuerdo con los gremios docentes.La decisión de llevar adelante un calendario con 190 días clases fue tomada en octubre de 2021 en la 112° asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE), presidida por el ministro Jaime Perczyk, con el objetivo de "priorizar los aprendizajes afectados por la pandemia de Covid-19 y la recuperación de los tiempos escolares".Asimismo, el CFE estableció que las escuelas de todo el país promoverán contenido pedagógico para conmemorar durante todo el ciclo lectivo 2023 los 40 años de democracia en la Argentina, especialmente en fechas claves como el 24 de marzo, 2 de abril, 25 de Mayo, 30 de octubre y 10 de diciembre, entre otras.