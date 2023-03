A pura cumbia, Los Leones hacen bailar a todo Tucumán

Los chicos sobre el escenario: de izquierda a derecha son Tincho, Augusto, Mauricio, Luciano, Pili y Gabriel. Foto: gentileza Sebastián Bluftein.

🦁 Los Leones, la banda de cumbia inclusiva que hace bailar a todo Tucumán



Son fanáticos de “Los de Fuego” y “Los Palmera” pero tocaron junto a figuras tan distintas como Luciano Pereyra y Gladys, la Bomba Tucumana. Se presentaron en centros de día para discapacitados y en la fiesta de fin de año de la principal automotriz de su provincia. La banda que integran Luciano Bluftein, Mauricio Salas Pedraza, Tincho Hecker , Gabriel Pereyra, Augusto Cerimele y Pilar Varela, bajo la dirección del “profe” Manuel "Puchenko" GonzálezEso lo saben sus familias, sus compañeros de las clases de música pero también el público que los escucha cantar “Muchachos”, el inolvidable hit del Mundial de Qatar 2022, pero también “Jurabas tú” de Los de Fuego y se contagian de su entusiasmo en las presentaciones que hacen los muchachos o en los canales de Youtube y los perfiles de Facebook Instagram. Y consta en la historia de vida deFue “Lucianito, como le dicen todo, precisamente quien hizo punta con la banda despuès de ocho años de hacer música con Manuel en Lagarto Récord, el estudio de grabación donde también se junta Scaraway, la banda de rock que tiene el profe, en homenaje al caraguay, un lagarto característico de la fauna tucumana. Pero el alumno eligió otro ritmo y se entusiasmó con la cumbia santafesina.Es lo que más le gusta hacer. Así que le insistí a Manuel durante unos ocho años y al fin hace un par, logramos armar el grupo”, cuenta orgullosa Sandra Bluftein, la mamá del cantante.Junto a su hijo llegaron los compañeros de un centro de día de la provincia y juntos emprendieron el desafío de convertirse en una banda de cumbia capaz de tocar eny las patronales de todas las localidades tucumanas e incluso ser soportes de “Los Palmeras” y Luciano Pereyra., describe el profesor y detalla: “Ensayamos cuatro horas a la semana dos ensayos de dos horas y aprenden la letra y la musica por repetición así que tratamos de hacer siempre el mismo repertorio de entre media y una hora”.. Y no cuesta creerle al ver a su hijo cantar con una sonrisa: “Siempre tú me decías// Que me amabas, que era tu vida”. A su lado, Pilar Varela confiesa que lo suyo son “los coros y el baile” y que es fanática de Los Palmeras.A Mauricio Salas Pedraza le tocó en suerte tocar los teclados y recuerda cuando los compañeros de los centros de día a los que van los recibieron con. “Qué lindo que has tocado”, cuenta que le decían. En cambio sus compañeros de trabajo de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán donde realiza una pasantía dejaron escapar alguna lágrima al verlo tocar tan contento. "Estaban todos muy emocionados", sintetiza.Su mamá, Liliana Pedraza, lo cuenta con sus palabras:que formaron esta banda donde cada uno se destaca en algo y se complementan para brillar haciendo música con la ayuda del profe Manuel” y luego enumera: Luciano canta, Pili es la corista y bailarina, Mauricio toca el teclado, el güiro y es el encargado de disparar la pista; Augusto, en la percusión; Gaby, las congas; y Tincho, el bongó y también baila., asegura Liliana y recuerda que los chicos actuaron en un evento para recaudar fondos tradicional de la provincia ante 100.000 personas, y también en el Teatro Mercedes Sosa y en el cierre del Septiembre musical que se realizó en las escalinatas de la Casa de Gobierno de Tucumán.El que cierra la charla con Télam es Manuel que describe lo que se ve en cada video y en cada ensayo: “Somos un grupo lindo. Los chicos no pueden viajar solos así que vienen los papás también. Los esperan en los ensayos,. Somos felices de verlos a ellos tan felices arriba de un escenario, que la gente los aplauda y ellos puedan demostrar que sí se puede”.