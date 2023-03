Con eje en la democracia, se presentó la cuarta edición de Nosotras Movemos el Mundo

Presentaron en el Centro Cultural Kirchner el ciclo Nosotras Movemos el Mundo VER VIDEO

De cara a la semana del, en conmemoración del, y con una App propia se lanzó este martes la cuarta edición de Nosotras Movemos el Mundo con la consigna "Por la democracia", un evento interdisciplinario que desde este jueves y hasta el 5 de marzo ofrecerá debates, cine, feria de libros y talleres con las mujeres y diversidades como protagonistas en el Centro Cultural Kirchner (CCK) y en Tecnópolis., una propuesta cultural, artística y recreativa, invita este 2023 a poner en diálogo el 8M con 40 años ininterrumpidos de democracia en Argentina, ofreciendo una programación amplia y diversa que se replicará en Santiago del Estero, Santa Cruz, La Pampa y La Rioja.Con la presencia de la titular de la unidad de gabinete de asesores del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad,; la subsecretaria de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad,; la directora artística del Centro Cultural Kirchner,; y la directora de Tecnópolis,; el cronograma de actividades se presentó en un clima de entusiasmo en la cúpula de CCK.Luego de un video que refrescó las premisas de las ediciones anteriores como "Nosotras movemos el mundo a través de la memoria" o "Nosotras movemos el mundo a través de las artesanías mapuches conservando las tradiciones", Laporte recordó que le "tocó trabajar en la edición de 2020, la primera que tenía mucha actividad y eso se fue replicando año tras año, tanto que la pandemia no lo pudo frenar"."Hoy nos estamos encontrando eny ese fue el paraguas con el que trabajamos el concepto desde 'Nosotras', consensuado con el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad", remarcó Laporte.La gestora hizo énfasis en tres foros que ofrecen el "Nosotras movemos al mundo" con eje en la economía, el trabajo y la política. El primero es "y tendrá lugar el viernes 3 de marzo a las 17.El sábado 4 a las 14 se realizará otro foro en torno a la redistribución de los cuidados y el fomento del empleo de la comunidad. Ese mismo sábado a las 17.30 será el tercer foro que propone un espacio para debatir cómo fomentar la transformación cultural y la democratización de las comunicaciones desde una perspectiva de género y diversidad.Las charlas que tendrán lugar en el Salón de Honor del CCK tienen como propósito "poder, si es la democracia que estamos transitando, cómo la hacemos más sólida, cómo la hacemos más sustantiva y cómo la defendemos ante esos discursos que no dialogan con la diversidad no con la solidaridad"."Esto no solo en el marco del debate sino con la cultura como una práctica fundamental para poder transformar realidades", remarcó Laporte.A su turno, González Salinas contó la novedad que tiene esta edición: "'Nosotras movemos el mundo'donde a partir de este miércoles se podrá consultar toda la programación del CCK y Tecnópolis durante el fin de semana, así como la grilla de cada uno de los nodos de La Rioja, La Pampa, Santa Cruz, Santiago del Estero y Salta".La funcionaria destacó una charla articulada con el Ministerio de Transporte llamada "Hacernos camino: trabajadoras del transporte", que persigue "romper estereotipos" desde las redes federales de transporte aéreo, ferroviario y terrestre; y que se realizará el jueves 2 a las 16.Además resaltó la conferencia titulada "¿Las mujeres facturan? Música urbana e independencia económica", que proponeDe esta actividad, que tendrá lugar el viernes 3 a las 15 participarán la cantante, rapera y productora musical de hip hop Kris Alaniz; la guionista, economista y comunicadora política Flor Tundis; Sol Prieto, directora de Economía, Igualdad y Género en el Ministerio de Economía de la Nación; y María Eva Bellini, subsecretaria de Planificación, Evaluación y Cooperación Estratégica de Políticas de Igualdad de Santa Fe.Por su parte, Piñeiro celebró Victoria Fiorito, la directora del CCK: "De ella nació esta maravillosa idea que ya hoy es una política pública", dijo, y siguieron fuertes aplausos desde el público presente. "El desafío es llegar con distintos lenguajes a la mayor cantidad de público", agregó."Nosotras movemos el mundo" contará con dos muestras artísticas: la de historietista Maitena,, y, que homenajea a esta referente de los derechos humanos, y también cuenta con el Premio 8M.Piñeiro destacó el Festival Suban, que nació de la mano de la escritora, poeta y gestora cultural Gabriela Borrelli Azara junto a la música Barbi Racanati, "surgido a partir de una convocatoria anual del CCK donde se seleccionan poetas y músicos que participarán de este espacio durante estos días".En tanto que "la Ballena Azul va a estar dedicada a las culturas originarias con 'Territorio canto', una selección de música del canto ancestral de nuestros pueblos originarios y luego 'Nuestrans canciones', un proyecto que sale a la luz donde a partir de un taller de 20 personas trans, travestis y no binarias de todo el país que fueron produciendo canciones", anunció la directora artística.La presentación del proyecto finalizó con la voz de Rosenfeldt: "A mi me encanta 'Nosotras movemos al mundo' porque invita a que nos encontremos en un mismo espacio que se va desplegando 'por la igualdad', 'por la democracia' y va brindando posibilidades de construcciones desde nuevos lugares y sentidos"."Que sea un mundo más habitable, sin violencias para todos y todas, esa tarea es en la que estamos invitando a pensar", concluyó la directora de Tecnópolis sobre la jornada que comienza el jueves.