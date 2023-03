Con acento en la diversidad y presencia del arte argentino, comienza la feria Art Dubai

Dos galerías argentinas, Ruth Benzacar y Piedras, participan del Art Dubai.

En esta edición hay por lo menos unos 30 expositores que se presentarán en la feria por primera vez.

Unas 120 galerías de 44 países de los seis continentes participan en la feria dubaití.

Con la presencia de dos galerías argentinas, Ruth Benzacar y Piedras, abre este miércoles sus puertas Art Dubai, la feria de arte contemporáneo que reivindica la diversidad, apuesta por el arte del sur mundial y, una suerte de isla residencial, junto a la zona costera de esta lujosa ciudad, inspirada en una ciudadela árabe, como las de "Las mil y una noches"." (Bienvenido a los "emiratos felices") se lee en el envoltorio de una tarjeta SIM 5G de regalo para el teléfono celular que entregan en el aeropuerto, una vez al arribar a Dubai, uno de los siete emiratos del país, que en plena primavera ofrece una brisa cálida y una temperatura que no baja de los 25 grados.Un total demostrarán las obras de artistas de todo el mundo en la feria dubaití, ya convertida en líder de la región, cuyos participantes (el 60 por ciento) provienen del, es decir, una puerta abierta a las nuevas narrativas artísticas que cobran fuerza por fuera de los centros tradicionales de poder."Lo que en otras ferias del mundo es anecdótico o exótico en Art Dubai es la norma", había dicho a Télamsobre el encuentro que se estructura en cuatro secciones -Contemporánea, Moderna, Bawwaba y Art Dubai Digital- e incluirá galerías de Beirut, Hamburgo, Londres, Mumbai, NUeva Delhi, Ramallah, Belgrado, Manila, Nairobi, Teherán y Buenos Aires, entre muchas otras.El público que acuda al encuentro dubaití se encontrará con los trabajos de los artistas argentinos Tomás Saraceno, Pablo Siquier y Marina De Caro en Benzacar, mientras que en Piedras se verán producciones de Santiago Gasquet, Carla Grunauer y Teresa Giarcovich, éstos últimos suelen explorar en sus obras cuestiones de género, qué significa habitar un cuerpo hoy en día, la crítica a las economías neoliberales y el poder performativo de la ficción en la vida cotidiana.La ciudad está lista para la feria que arranca este miércoles y que comprende un abigarradoincluida la Semana del Arte que ya se celebra en Avenida Alserkal, un distrito artístico que engloba decenas de galerías, exposiciones, estudios abiertos y talleres, un recorrido guiado en inglés por una variada producción de artistas como "Natural Sources" en Grey Noise, "Notions on Time" en Ishara Art Foundation o "Gut Feelings" en The Third Line, la exposición colectiva "An Ocean in Every Drop", la muestra "Dappled Light", de Rana Begum, en Concrete.En esta época del año, toda la ciudad conocida por su arquitectura ultramoderna se ve invadida por los colores de las Buganvilla (Santa Rita en Argentina) que se suman a las palmeras y otros árboles nativos. Los largos trayectos en autopista conectan un punto con otro de la lujosa ciudad, por ejemplo desde el área residencial del hotel a la Avenida Alserkal​, antigua zona industrial convertida en distrito de arte. Y desde múltiples perspectivas es posible ver el famoso Burj Khalifa, el rascacielos de 828 metros de altura, conocido como la estructura más alta de la que se tiene registro hasta la fecha.En el predio costero donde se celebra la feria de Medio Oriente -junto a las playas de la ciudad y a la mezquita de piedra blanca de Jumeirah-se incluirá además el estreno de una obras nueva del destacado artista turco Refik Anadol, que expuso hace pocos meses en el Teatro Colón de Buenos Aires, pionero en la estética de los datos y la inteligencia artificial.se inspira en la belleza y fragilidad de los glaciares del mundo y se presentará como una serie de obras de arte multisensoriales a lo largo de varios capítulos. En tanto, el tradicional programa de conferencias de Art Dubai incluirá la cumbre Christie's Art+Tech, organizada junto con la reconocida casa subastadora.Se trata de laafianzada como la principal plataforma mundial para el arte de Oriente Medio y el Sur Global, un concepto utilizado en estudios postcoloniales y transnacionales que busca referirse tanto al tercer mundo como al conjunto de países en vías de desarrollo y que, en el caso de la feria, busca posicionarse como una alternativa relevante a las narrativas dominantes, en gran medida occidentales.En esta edición hay por lo menos, provenientes de París, Seúl, Lagos, Nueva Delhi, Berlín y varios también de Asia y África. Esta lista incluye también a la porteña Piedras, galería que cuenta en su staff con la artista Mónica Heller, que en 2022 representó a la Argentina en el pabellón nacional de la Bienal de Venecia."Dubai ofrece acceso a culturas que tienen otros cánones y que tienen otras creencias y otras maneras de entender la realidad que, al fin y al cabo, son la gran mayoría del planeta", fueron las palabras de Del Val para explicar el creciente éxito de la feria que tendrá 21 galerías con sede en Dubái, lo que refleja el crecimiento continuo del ecosistema artístico de esa ciudad y la creciente importancia del emirato como centro creativo y cultural global.Además, lanzada como una nuevabuscará ofrecer una instantánea de 360 grados del panorama del arte digital y explorar cómo los artistas están utilizando las nuevas tecnologías inmersivas, con curaduría de Clara Che Wei Peh.La feria, que se celebra bajo elSu Alteza el Jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vicepresidente y Primer Ministro de los EAU y Gobernante de Dubai, busca presentar las diversidades globales, invitando al público a mirar más allá de los centros de arte tradicionales, del 3 al 5 de marzo en Madinat Jumeirah, con días para invitados el 1 y 2 de marzo.Por estos días, la región vibra al ritmo de las artes con el Sikka Art and Design Festival, uno de los platos fuertes de la temporada de arte de Dubai, que regresa a Al Fahidi, la 15 edición de la Bienal de Sharjah, una ciudad cercana, con más de 300 obras de 150 artistas y colectivos, o en Abu Dhabi, el Louvre Abu Dhabi, que dedica una exposición temporaria a la magia de Bollywood.