Raverta: "Nos gusta resolver problemas y en eso estamos"

La titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses),, celebró este martes en la Cámara de Diputados la aprobación del proyecto de ley de moratoria previsional al expresar que "había una dificultad para estas personas que cumplían la edad de jubilarse, a nosotros nos gusta resolver problemas y en eso estamos"."Habíay hoy se dio un paso importante en el Congreso; por lo que se pueden ir preparando para iniciar el trámite, para acercarse a nuestras oficinas", señaló durante una conferencia de prensa realizada en el Salón de los Pasos Perdidos, inmediatamente después de la aprobación de la ley.En ese sentido, insistió: "Vamos a estar recibiendo con orgullo a las miles de personas que durante estos meses vinieron a las oficinas de ANSES de todo el país para poder jubilarse y no lo podían hacer porque"., concluyó.Más temprano, Raverta había ratificado que la moratoria provisional es unapara "que miles de argentinos puedan jubilarse"."Hoy las diputadas y diputados tienen la oportunidad histórica de sancionar una ley muy esperada desde hace meses por miles de argentinas y argentinos. Más de 800.000 personas están esperando que salga la Ley de Pago de Deuda Previsional”, sostuvo Raverta a través de un comunicado, momentos previos al inicio de la sesión legislativa.Aseguró que la sanción de esta ley es importante para quepara así poder contar con "un ingreso mensual y acceder a una obra social por toda una vida de trabajo".El oficialismo de la Cámara de Diputados buscó este martes convertir en ley el proyecto de moratoria previsional y el de digitalización de las historias clínicas, en lo que fue la última jornada del período de sesiones extraordinarias del Congreso nacional, mientras que Juntos por el Cambio había ratificado que no daría quorum y manifestó su rechazo a la iniciativa.El tratamiento de esta iniciativa había fracasado el 21 de diciembre último, cuando Juntos por el Cambio (JxC) y otros bloques opositores se negaron a dar quórum para debatirlo.Sobre esto, la titular del organismo informó que desde el 31 de diciembre en las oficinas del ANSES reciben "miles de personas por día" que a pesar de haber trabajado toda una vida "hoy no se pueden jubilar".