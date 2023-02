Filmus llamó a crear "una red federal para romper con la concentración" de la ciencia

Foto: Pablo Añeli.

Filmus destacó la importancia de "formar otros grupos y tener una red federal para romper con la concentración histórica que tenemos en Argentina, en el conurbano principalmente y en el área metropolitana"

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva,, se refirió este martes a la importancia de "tener una red federal para romper con la concentración histórica que tenemos en Argentina" y destacó los proyectos científicos con ", durante el lanzamiento de la convocatoria para los Proyectos de Redes Federales de Alto Impacto, por los cuales se asignará hasta un millón de dólares por proyecto.La iniciativa busca promover el fortalecimiento de las instituciones del(Sncti) a través de la conformación de redes de investigación de la más alta calificación abocadas a temas identificados como prioritarios para el desarrollo nacional en el, indicó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (Mincyt).Durante el lanzamiento de la convocatoria, realizada en el Polo Científico Tecnológico, el ministro Filmus destacó que "hacer política científica implica mucha complejidad y tiene que ver con decisiones discrecionales ya que en toda toma de decisiones hay una decisión política"."Hacer este tipo dea lo largo de cuatro años no es una decisión fácil en un país que viene sosteniendo deudas enormes con la ciencia, con la formación de los científicos, con la constitución de grupos y con políticas de Estado de mediano y largo plazo", señaló.Por este motivo, el ministro destacó la importancia de, con el propósito de "poder formar equipos en distintos lugares del país".Entre los requisitos para la conformación de las redes, que recibirán un total de 250 mil dólares por año a lo largo de cuatro años, el Mincyt indicó que deberán ser coordinadas por grupos de alta calidad y reconocimiento internacional, y deben estar integradas por al menos un grupo de reciente formación.Como requisito adicional,y al menos un grupo debe pertenecer a las zonas de menor desarrollo relativo, en instituciones en las que la función ciencia y técnica no se encuentre consolidada.En declaraciones a la prensa, Filmus se refirió a los alcances de la iniciativa y señaló que, de "250 mil dólares por año".A su vez, entre los requisitos de la iniciativa, al menos uno de los grupos de la Red deberá estar dirigido por una investigadora mujer o persona que no sea varón cis.", expresó Filmus en diálogo con Télam.Además, otro aspecto que el ministro destacó como "decisivo" fue que "todos los proyectos tienen que incluir el tema de la sustentabilidad ambiental como un tema central".Y detalló que se incluirán en la convocatoria "todas las áreas de la ciencia, siempre y cuando esa ciencia pueda aportar al desarrollo de la Argentina", y los proyectos serán evaluados "por un jurado internacional de primer nivel".Por su parte, el coordinador general de la convocatoria, el doctor en física, destacó a esta agencia que considerarán los grupos "con calidad internacional y también con reciente formación y gente joven vinculados con los primeros", con el fin de que "se enriquezcan y haya una transferencia de conocimiento, ya que a veces incorporar gente joven otorga una energía diferente".Entreentre otras.Estas categorías fueron definidas en concordancia con las Estrategias de investigación, desarrollo e innovación de los Desafíos Nacionales del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030.En la presentación también estuvieron presentes el doctor en Física e investigador superior del Conicet, Juan Pablo Paz, junto con la subsecretaria de Evaluación Institucional del Mincyt, Gabriela Dranovsky.El monto límite a financiar por proyecto es el equivalente en pesos a 250.000 dólares por año a lo largo de cuatro años.La convocatoria de los Proyectos de Redes estará disponible hasta el 17 de abril de 2023 y los requisitos podrán ser consultados en: https://www.argentina.gob.ar/ciencia/financiamiento/redes-alto-impacto-2023.