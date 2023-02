Antes de asumir, el jefe del Ejército lamentó la elección "no deseada" de Lula

Paiva accedió a la jefatura del Ejercito luego de que el general Julio Arruda renunciara al cargo / Foto: AFP

El jefe del Ejército brasileño, general Tomás Paiva, dijo a sus subordinados en enero, antes de asumir el cargo, que la victoria del presidente Luiz Inácio Lula da Silva fue algo "lamentable" porque no era "el deseo de los militares, aunque condenó la interferencia política en las Fuerzas Armadas por parte del exmandatario Jair Bolsonaro y ratificó que en las elecciones "no hubo fraude".", dijo Paiva, en un discurso que dio ante sus subordinados el 18 de enero tres días antes de asumir el cargo como el segundo jefe del Ejército de Lula da Silva.Paiva, que era comandante del Sudeste y había declarado que las Fuerzas Armadas debían respetar su rol institucional y la división de poderes, accedió a la jefatura del Ejercito luego de que el general Julio Arruda renunciara al cargo, en el marco de la crisis generada por el intento del golpe de Estado del 8 de enero.pero también su repudio a los intentos de golpe y sospechas de fraude por parte de Bolsonaro.En ese intento de golpe hubo un asalto a los poderes del estado por lo cual fueron detenidas más de 900 personas y oficiales militares están bajo investigación del Supremo Tribunal Federal por su acción u omisión ante el movimiento.En un seminario ante oficiales a los que les pidió no grabar sus opiniones, el general Paiva les dijo a sus subordinados, contra lo que opinan los bolsonaristas, que no hubo fraude en la elección de octubre de 22 vencida por Lula ante Bolsonaro.", aseguró.El general citó interferencias de Bolsonaro en el funcionamiento del Ejército.Citó la propuesta del expresidente de hacer una caravana en motocicleta en la Academia Militar Agujas Negras, de Río de Janeiro y de mezclar el desfile militar por el 7 de septiembre, Día de la Independencia, con actos políticos de apoyo al bolsonarismo.El excapitán Bolsonaro hizo una alianza con parte del Ejército y exgenerales para conformar su gobierno con amplia presencia castrense, con más de 6.000 funcionarios en la administración pública que depende del Poder Ejecutivo cobrando doble salario.