Emiliano Martínez regresó a Aston Villa como "The Best"

Martínez, la estatuilla The Best, y el entrenador Unai Emery en Aston Villa / Foto: @AVFCOfficial

Emiliano "Dibu" Martínez, campeón del mundo en Qatar 2022, se reintegró al plantel de Aston Villa de Inglaterra y posó con el premio The Best junto con su entrenador, el español Unai Emery."The Boss and The Best (El jefe y El Mejor)", publicó la cuenta oficial del club de Birmingham con la fotografía que unió al arquero del seleccionado argentino y el entrenador europeo.De esta forma, Aston Villa recibió con honores a una de sus figuras, elegido por la FIFA, a través de una votación, como el mejor arquero del mundo.La pose entre "Dibu" y Emery también deja en claro la buena relación entre ambos a pesar de las declaraciones del entrenador, quien criticó al marplatense en la derrota 4-2 ante Arsenal por la Premier League, del pasado 18 de febrero.Aston Villa perdía 3-2 y el ex Independiente fue al área contraria, sin permiso de Emery, en busca del empate. La jugada no salió bien, Arsenal aprovechó una contra y estiró la ventaja sin oposición en el arco."Nunca le dije a mi arquero que vaya a marcar un gol en el minuto 92 porque una de cada 100 jugadas terminan en gol. Para mí, eso no es inteligente", sentenció Emery por entonces.Emiliano Martínez, campeón con Argentina en el Mundial de Qatar 2022, recibió el premio The Best como Mejor Arquero en la ceremonia que se realizó en París, Francia, y también consagró ganadores a Lionel Messi, Lionel Scaloni y a la hinchada nacional.