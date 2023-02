Cafiero: "Se abren grandes posibilidades para las empresas argentinas"

Misión comercial

Cafiero arribó el lunes a la ciudad de Daca junto a 20 empresarios argentinos para encabezar una misión comercial en búsqueda de mayores exportaciones en un mercado de 170 millones de habitantes.



Las firmas presentes en la gira son Marolio, Ecofactory, Vetanco, Lipotech, Luna de los Andes Sabias Semillas, Letis, Santo Pipó, Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), The Halal Catering Argentina HCB, Havanna, Arcor, Baltazar-Alfa Pampa, Suplefeed, Ronalb, Club Atlético River Plate y Cargill.



Según datos de Cancillería, el comercio bilateral con Bangladesh fue de US$ 765 millones en 2022.



Las exportaciones argentinas alcanzaron US$ 742,9 millones y las importaciones desde ese país totalizaron US$ 22,1 millones, registrándose así un superávit comercial para Argentina de US$ 720,8 millones.