Leonardo Gioja lanzó su candidatura a intendente de la capital provincial

Leonardo Gioja se lanza como candidato a intendente de San Juan / Foto: IG leogioja

El diputado oficialista Leonardo Gioja, lanzó su candidatura a intendente de la Capital sanjuanina por la sub agrupación Vuelve San Juan, que lidera el diputado nacional José Luis Gioja, dentro de la agrupaciónque nuclea al Justicialismo, el Bloquismo y otros 25 partidos del oficialismo provincial.y contó con la presencia del líder del espacio, José Luis Gioja y referentes de la sub agrupación que competirá en las elecciones provinciales del 14 de mayo próximo., por lo que cada sub agrupación presentará una cantidad no limitada de candidatos a intendente en los 19 departamentos de la provincia.Leonardo Gioja dijo que su lista departamentalEl legislador, único orador en el acto, aseguró que “nuestro espacio tiene un proyecto de provincia, inclusivo y en pleno desarrollo, en vez de un modelo personal como en otros casos”, en referencia a sus rivales en la competencia por la intendencia capitalina.