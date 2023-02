Axel Kicillof: "Duele lo que hizo Macri en la provincia ya desde los años 80"

"La Corte Suprema le sacó plata a la provincia para dárselas a la ciudad más rica de la Argentina"., dijo Kicillof. (Foto: Eva Cabrera)

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó este martes "duele lo que hizo Mauricio Macri en la provincia ya desde los años 80", en referencia al contrato millonario firmado en 1988 entre la empresa Sideco, propiedad de la familia del líder del PRO, y el entonces intendente Juan Carlos Rousselot.Así lo aseguró en su discurso al participar este mediodía, junto al presidente Alberto Fernández, de la"No es: 'Ah, pero Macri' sino '¡Ay, pero Macri!. Duele lo que hizo Macri en la provincia ya desde los años 80. En esa década, se anunció esta obra y se firmaron los contratos. Pero era una estafa desde el principio: el Estado ponía una parte y el resto, un empresario que le transferían el costo a los vecinos", rememoró el mandatario bonaerense yDel acto además participaron los ministros Sergio Massa y Gabriel Katopodis, el intendente Lucas Ghi, y la titular de Aysa, Malena Galmarini.En su discurso,firmando un acuerdo para llevar adelante las obras de la red cloacal en ese distrito.Por aquel convenio, se estipuló que la obra iba a estar a cargo de la firma de los Macri, con un costo inicial de U$D 400 millones, pero que con la financiación que planeaba recibir Sideco llegaría a los U$D 1.000 millones.Uno de las objeciones más importantes que recibió el convenio tuvo que ver con los fondos que el Municipio debía girar a Sideco en compensación por los morosos, puesto que el Concejo Deliberante debía aprobar una partida a tales efectos, y eso nunca sucedió., y esto lo dejaba cerca de incurrir en la malversación de fondos. Esa situación, sumada a la celeridad con la que se firmaron los contratos y la falta de un llamado a licitación determinaron la caída de este contrato para establecer la red cloacal en Morón.En ese sentido, Kicillof remarcó:y pidió "reflexionar" sobre ese "escándalo".Lo que estamos haciendo hoy es histórico. Es un día en que se repara una injustica y se muestra cuáles son las prioridades de un gobierno, mientras otros venden espejitos de colores mientras hacen tremendos negociados", continuó el economista. El gobernador subrayó que el haber concluido los trabajos es "un logro histórico para Morón, para la provincia y para Argentina".Kicillof reconoció que" y puso de relieve que "con 13 millones de habitantes, para llegar con agua, cloaca, asfalto, escuelas, hospitales, comisarías e infraestructura, no alcanza con voluntad, planificación o decisión política", sino que "hacen falta recursos"."Por culpa de los períodos neoliberales, ese poblamiento del gran Buenos Aires se hizo de manera profundamente injusta. Llegar al cien por ciento de la cobertura de la red cloacal es un hecho histórico. Agua y cloaca son obras que muchas veces se postergan o no se hacen porque son largas, caras y enterradas., reflexionó Kicillof.Así, dijo que lo alegra "formar parte de un Gobierno que las está haciendo, cuesten lo que cueste; tarden lo que tarden, y aunque no se vean".Luego, cerró: "Nos falta muchísimo yNosotros vamos a defender a la provincia porque hacen falta más escuelas, más asfalto, más hospitales, más cloaca y agua, por más que (Horacio) Rosatti y (Carlos) Rosenkrantz nos hayan sacado los recursos hablando por chat con los funcionarios de (Horacio Rodríguez) Larreta".