Demichelis en el entrenamiento. Foto Daniel Dabove.

Foto Alejandro Santa Cruz.

Foto Irma Montiel

El entrenador de River Plate, Martín Demichelis, no le encuentra el funcionamiento al equipo tras seis partidos oficiales, donde a pesar de los cuatro triunfos y dos derrotas no logró dejar una buena imagen de juego colectivo.Con un fútbol irregular en todos las presentaciones que se evidenció en la última derrota ante Arsenal de local por 2-1, el equipo de Demichelis intentará ofrecer una mejor versión el sábado frente a Lanús.y tuvo que hacer cambios en casi todos los partidos.El dato más certero es que sólo Franco Armani jugó todos los minutos de los partidos disputados y que apenas Milton Casco, Enzo Pérez e Ignacio Fernández tienen presencia completa desde el inicio de la temporada.Solamente en un partido, luego de la derrota ante Belgrano en la segunda fecha, Demichelis repitió la formación y ya lleva utilizados 22 jugadores con cinco formaciones diferentes.Además, eEnzo Díaz, con cinco partidos y 450 minutos en campo a pesar de haber sido incorporarlo como lateral izquierdo, fue el que más tiempo jugó.El DT tampoco encontró regularidad en los atacantes ya que luego de empezar jugando con la dupla Miguel Borja-Pablo Solari, ante Arsenal arrancaron jugando Lucas Beltrán-Salomón Rondón con Solari de volante.En la zona de gestación sucedieron los mismos cambios constantes ya que sólo se mantuvo Nacho Fernández y luego rotaron Agustín Palavecino, Rodrigo Aliendro, Esequiel Barco, Santiago Simón, José Paradela y Franco Alfonso.e ingresó Enzo Díaz que fue la sorpresa ante Belgrano.La derrota por 2-1 con el "Pirata" cordobés no le hizo cambiar el equipo al DT frente a Argentinos Juniors, pero en el entretiempo de ese partido -cuando caía por 1-0- metió mano e ingresaron Barco y Robert Rojas, que serían titulares contra Tigre.Frente al "Matador" de Victoria mantuvo el equipo que arrancó jugando el segundo tiempo contra el "Bicho" y volvió a darle minutos al venezolano Rondón para ganar 1-0 en la previa del desempate ante Banfield por el trofeo de Campeones.En ese partido hubo un par de sorpresas como el ingreso de Simón que (de no jugar ni un minuto fue titular y marcó dos goles), la salida de Paradela que era uno de los mejores y la dupla ofensiva de Rondón con Borja que no había sumado tiempo junta.y el dato de los tres goles recibidos y un promedio de 12 ataques del rival en cada juego obligó al DT a que sigan los cambios de equipo.Así, contra Arsenal, la sorpresa fue la dupla Beltrán-Rondón, la salida de Maidana del equipo y sobre todo la baja de Simón que había sido la figura del partido que River le le ganó a Banfield 3-2 con un doblete suyo.En relación a los sistemas tácticos, el equipo también se fue modificando y de jugar un 4-1-3-2, pasó al esquema 4-4-2 y hasta se lo vio con un 3-2-3-2 con Casco jugando casi al lado de Enzo Pérez en el medio.-fue al banco en los últimos dos partidos- porque estaban lesionados.Asimismo, también sufrió las bajas de Matías Kranevitter que se fracturó en el amistoso ante Unión La Calera y de Bruno Zuculini que se rompió ligamentos, lo que le imposibilita equilibrar el medio junto a Enzo Pérez.Tras el descanso de este martes, el equipo tendrá trabajo continuado por una semana y media ya que luego de visitar a Lanús, viajará a San Juan el 8 de marzo para jugar Copa Argentina ante Racing de Córdoba y después recibirá a Godoy Cruz.La idea del DT es lograr el mejor funcionamiento en marzo ya que en abril se inicia la gran apuesta del año que es la Copa Libertadores, donde en un par de meses se define el paso a la ronda final.Con este panorama,habrá precisiones del equipo previo a la concentración.