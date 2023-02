"Sin agua no hay membrillo", los efectos de la megaminería en Catamarca

El título del filme fue tomado del cartel que un niño portaba en la plaza de Andalgalá durante el Encuentro y Festival para los Pueblos Puentes de Agua / Foto: Prensa.

SIN AGUA NO HAY MEMBRILLO VER VIDEO

"Mis películas tienen el norte de aportar al debate sobre las cuestiones más críticas que genera el capitalismo" / Foto: Prensa.

El documentalista Patricio Escobar estrenará el próximo jueves en su canal de YouTube el cortometraje "Sin agua no hay membrillo", sobrecogedor registro acerca de los efectos de la megaminería en los pueblos catamarqueños de Choya y Andalgalá.Con el foco puesto en ela 3.500 metros de altura, que un grupo de vecinos y vecinas de Choya montó en abril de 2022 para cortar uno de los accesos al proyecto Minera Agua Rica Alumbrera (MARA) de megaminería a cielo abierto, la película de 22 minutos de duración narra esa lucha de resistencia contra un emprendimiento que pone en jaque el agua de la región y, con ella, toda la existencia de quienes la habitan."Quise centrarme en las vivencias que tuve allí arriba para que el cortometraje permita la visibilización de lo que está ocurriendo y le sirva a las personas que padecen y resisten pese a la represión y las causas judiciales", aseguró Escobar a Télam.Escobar dirigió con Damián Finvarb "La crisis causó dos nuevas muertes" (2006) y es autor de "¿Qué democracia?" (2013), "Sonata en Si Menor" (2014), "Bienaventurados los mansos" (2017), "Antón Pirulero" (2018) y "Bufones de la risastencia" (2021), todos jalones de una obra que incorpora la temática socio-ambiental con "Sin agua no hay membrillo".durante el Encuentro y Festival para los Pueblos Puentes de Agua, realizado el 22 y 23 de octubre de 2022, que con grupos y personas de diferentes lugares del país, acompañó las tradicionales caminatas de los sábados por la tarde impulsadas por la Asamblea El Algarrobo."Mis películas - señala el cineasta- tienen el norte de aportar al debate sobre las cuestiones más críticas que genera el capitalismo y cómo nos organizamos desde abajo para atacar los cimientos de ese sistema".En una línea similar,, apuntó a Télam que "nosotres tomamos el cine documental como una herramienta de artivismo y creemos que es importante hacerlo porque no solamente da cuenta de distintas situaciones y problemáticas que suceden en distintos territorios, sino que deja un registro para futuras generaciones".En ese camino Escobar-Fernández trabajan en un próximo largometraje centrado en las mega-factorías porcinas, un material sobre el que Patricio adelanta que "también está relacionado con preguntarnos qué comemos y cómo comemos".El estreno de "Sin agua no hay membrillo" podrá verse el jueves 2 a las 20 y desde las 21 sus responsables dialogarán con el biólogo y filósofo Guillermo Folguera en un vivo de Instagram.