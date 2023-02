Estados Unidos avanza en la prohibición de TikTok en dispositivos gubernamentales

Biden firmó la ley. Foto: AFP.

Oficinas de TikTok.

Prohiben usar TikTok en Estados Unidos.

La ley

china TikTok de los dispositivos electrónicos gubernamentales, lo que originó una condena del Gobierno de Beijing, que consideró que la decisión constituye un "abuso del poder estatal".La directora de la oficina de administración y presupuesto de la Casa Blanca, Shalanda Young, emitió un memorando para "retirar y deshabilitar las instalaciones" de la aplicación para compartir videos en los dispositivos operados por las agencias gubernamentales, decisión que el lunes fue anunciada por Canadá.También, recogió la agencia de noticias AFP."Rechazamos firmemente la errónea práctica de Estados Unidos de generalizar el concepto de seguridad nacional, abusar del poder estatal y suprimir injustificadamente a las firmas de otros países", declaró Mao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino.El veto gubernamental no se aplica a las empresas en Estados Unidos que no estén asociadas con el gobierno federal, ni a los millones de ciudadanos que usan la popular aplicación, por la cual los usuarios comparten videos.Sin embargo,, de acuerdo con la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés)."El Congreso no debe censurar plataformas enteras y despojar a los estadounidenses de su derecho de libertad de expresión y de discurso", dijo en un comunicado Jenna Leventoff, consejera de política de esa organización."Tenemos derecho a usar TikTok y otras plataformas para intercambiar nuestros pensamientos, ideas y opiniones con otras personas en el país y en el mundo", agregó.La ley firmada por el presidente Joe Biden el mes pasado prohíbe el uso de TikTok en dispositivos electrónicos oficiales, así como su uso en la Cámara de Representantes y en el Senado.El Gobierno de Canadá anunció el lunes que a partir del martes prohibirá la aplicación china en los dispositivos móviles que proporciona a su personal, alegando "un nivel de riesgo inaceptable" para la privacidad y la seguridad., dijo la ministra del Tesoro canadiense, Mona Fortier.Una vocera de TikTok dijo que la decisión de bloquear la aplicación por parte del gobierno canadiense fue "curiosa", ya que se tomó "sin citar ningún problema de seguridad específico", y lamentó que las autoridades no se hayan puesto en contacto con la empresa antes del anuncio oficial.