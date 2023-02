"Por cuarto año consecutivo, empiezan las clases en la fecha prevista y sin paros"

Esta semana comenzaron las clases en todo el país. /Foto: Camila Godoy

Objetivos pedagógicos

El director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, aseguró que el miércoles, "por cuarto año consecutivo, empezarán las clases en la fecha prevista y sin paros" en la provincia de Buenos Aires, tras el acuerdo alcanzado con los gremios docentes en paritarias., aseguró el funcionario durante una entrevista con Télam.Sostuvo que "el gobierno de María Eugenia Vidal tuvo 65 días de paro en sus 4 años de gobierno", apuntó que "algunos sectores, en un razonamiento casi infantil, dicen que ahora no hay paros porque los gremios son amigos de nuestro gobierno, lo cual es una evidente falacia: tuvieron 65 días de paro porque el salario docente en 4 años perdió el 20% de su valor adquisitivo"."Ahora no hay paro no por la amistad de los gremios con el gobernador, sino porque la capacidad adquisitiva del salario se defendió en cada una de las paritarias, terminando todos los años arriba de la inflación. El año pasado, con una inflación del 95%, el salario de los maestros bonaerenses fue del 103%", completó el ministro., enfatizó.Así, el miércoles se inicia el ciclo lectivo 2023 en las 21 mil escuelas que existen en los 135 municipios bonaerenses, a las que asisten 5.200.000 estudiantes, y trabajan unos 400 mil docentes y 80 mil auxiliares."El nuestro es, junto con el de San Pablo, el sistema educativo más grande de América", planteó y, si bien destacó que se trata de "un sistema rico, potente, diverso y con una enorme riqueza identitaria", admitió que posee "deudas y carencias".Entre esas cuestiones pendientes, el ministro enumeró: "Hay chicos de 4 años que debieran estar adentro de la escuela y no están. Tenemos que mejorar la permanencia y el egreso".Consultado sobre los objetivos de la cartera para este año, el funcionario explicó que se continuará con las obras en escuelas, con la construcción de edificios nuevos y se trabajará en reforzar los contenidos., contó y expuso que se trabajará "en lo material, seguir arreglando escuelas, mejorando sanitarios y distribuyendo bancos, sillas y armarios".En ese marco, resaltó que "otro aspecto tiene que ver con la condición del salario de los docentes, vamos a seguir mirando el salario y el movimiento de la inflación".Luego, dijo que "será un año de incremento de la jornada escolar en el nivel primario, de ir trabajando el nuevo diseño curricular en el nivel inicial y en la educación de adultos y la especial, asentando los 8 profesorados".Tras la polémica generada semanas atrás en torno a la reforma del esquema de promoción escolar que se estudia para evitar la deserción y que contempla la posibilidad de que los estudiantes secundarios puedan pasar de año, pese a tener más de dos materias previas, Sileoni dijo que "se seguirá trabajando en el tema"."Más allá de que nunca pensamos incorporar la no repitencia este año, seguimos trabajando con todas las escuelas de la provincia pensando en cómo podemos incorporar tutores y más Estado en las escuelas para acompañar a los chicos, sobre todo para los de los sectores más carecientes en el transcurso de su tránsito por la secundaria", subrayóEn ese sentido, Sileoni evaluó que "la educación se hace con inversión, con decisiones", detalló que está "mejorando la conectividad de todas las escuelas" y reveló que faltan mil para llegar a todas".Adelantó que, además, se distribuirá equipamiento tecnológico en las escuelas y un total de 3.500.000 de libros en primarias y, al respecto, indicó: "Este año celebramos 40 años de vida democrática y pensamos al revés de lo que creen algunos sectores de la oposición, que la democracia es un bien muy importante para la sociedad"., señaló el ministro.Al ser consultado sobre los objetivos pedagógicos del año, respondió: "Este año se busca continuar con el refuerzo en la lectura y escritura, con el incremento en escuela primaria. Más de 900 escuelas tendrán este año jornada completa y quinta hora, y estamos trabajando con Educación de Nación para incorporar mil más. Esa quinta hora y la jornada completa serán para reforzar los aprendizajes en lengua y matemática".De ese modo, el ministro recalcó que "como las obras son un sello identitario del gobierno de Axel Kiicllof, apenas asumió, puso en marcha un programa por el cual ya inauguramos la escuela 133 de la gestión y hay gran cantidad de escuelas que pueden ser inauguradas en el corto plazo".En paralelo, aseguró que "hay una gran cantidad de obras de refuncionalización de escuelas y miles de obras de refacción" y rememoró que en noviembre pasado, el gobernador envió partidas por 4 mil millones de pesos a los consejos escolares para poder empezar a término las clases."Del total, 600 millones de pesos son para gastos ordinarios (limpieza, desinfección, desagote de pozos, agua potable) y 3.400 millones para refacciones menores y de mantenimiento", especificó.En ese contexto, Sileoni manifestó que "dentro de esa preocupación está distinguido en la provincia -desde algún suceso muy trágico- el tema de las conexiones de gas" y añadió que desde 2022 "no se dejó de trabajar en las escuelas, focalizando sobre todo en 10 distritos donde había cantidad de colegios con problemas de gas y calefacción, para llegar al invierno con las escuelas en condiciones".El funcionario también enfatizó acerca de las diferencias que existen con la oposición en cuanto al abordaje de la gestión en educación y aseveró que "hay evidencias que son indisimulables"."El vidalismo trajo mucho dolor a la educación bonaerense: 20% menos de salario, muchas escuelas cerradas, el desdén profundo por la educación pública, intentar sustituir docentes por voluntarios. Todo ello fue sancionado en las urnas, es un modelo de hacer ejercicio de la política al cual no queremos volver", consideró.Finalmente, opinó que "no es cierto que las escuelas estuvieron cerradas por la pandemia", apuntó que el Gobierno hizo "lo que cabía hacer y lo que hizo todo el país, concertado en el Consejo Federal de Salud y en el de Educación" en base a la situación epidemiológica."Hubo clases cuando se daban las condiciones para que se pudieran hacer. Mientras tanto, esta provincia puso un programa muy importante de acompañamiento a las trayectorias y revinculación que volvió a las aulas a todos los chicos de la provincia", concluyó.