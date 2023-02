Los padres de Tahiel reclamaron justicia para preservar la memoria de su hijo

Los hechos

Declaraciones en la primera jornada

"Esperamos que continúe la caratula de homicidio simple con dolo", dijo Perrone sobre el caso Tahiel Viviam Perrone, referente de la Asociación Madres del dolor y madre de la víctima Kevin Sedano, acompañó este lunes a la familia de Tahiel Contreras, durante el juicio oral y público, y auguró que la carátula de "homicidio simple con dolo" se mantenga hasta el final del proceso.



"Lo bueno fue que desde un principio, el caso se caratuló como homicidio simple con dolo y que los dos conductores que estaban corriendo esta carrera ilegal quedaron detenidos", dijo Perrone a Télam, antes de iniciar el juicio, sosteniendo un cartel con la imagen de su hijo y otro con la de Tahiel con el pedido de "justicia".



"De este juicio nos enteramos apenas ocurrió, recuerdo que estábamos en plena pandemia y a pesar de eso, vinimos hasta La Matanza a acompañar a la familia, nunca me voy a olvidar que era una noche de mucho frío, que estaban sentados afuera al lado de un fueguito con una tristeza terrible y dije 'voy a tratar de acompañarlos cada vez que pueda", reconstruyó la referente.



En ese sentido agregó que los ayudaron con los primeros contactos con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, pidiendo también un psicólogo.



Durante el juicio Perrone se sentó en primera fila y asistió a la madre y al padre del niño en cada momento que consideró necesario.



"Esperemos que al final del juicio siga caratulado así, que les den la sentencia que corresponde, porque ellos sabían perfectamente lo que estaban haciendo cuando decidieron correr de esta carrera. Así le quitaron la vida a Tahiel de seis años para siempre. La familia ya tiene su sentencia dada, esperemos que también estos conductores la tengan, que se haga justicia y se desde el Congreso de la Nación traten el proyecto de Ley Tahiel-Kevin", concluyó.



También asistieron a la Universidad Nacional de La Matanza, donde se realizó el juicio, para apoyar a familia, la referente de Familiares de Víctimas Matanza duele, Evelyn Galdi; y el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Matínez Carignano.



La ANSV colaboró con la Justicia durante el proceso bajo la figura de "amicus curiae" (amigos del tribunal) y asistió a la familia desde el primer momento.



En octubre de 2020, presentaron en el Congreso de la Nación el proyecto de Ley Tahiel-Kevin (en homenaje al hijo de Viviam Perrone), que espera por su avance parlamentario y busca crear la figura de "homicidio vial" equiparándola a la de homicidio simple, que prevé una pena de 8 a 25 años de prisión para quien provoque una muerte corriendo picadas ilegales, precisaron, entre otros puntos claves.



El proyecto fue vuelto a presentar en mayo de 2022 "para que no pierda estado parlamentario" y este año en sesiones ordinarias "volveremos a la carga para intentar sacarlo", aseguró a Télam el diputado nacional Ramiro Gutiérrez (Frente de Todos), firmante de la iniciativa, el viernes pasado.

"Mi interés es preservar la memoria de mi hijo y para eso necesito que se haga justicia". Luciano Guillermo Contreras

Los padres de, el niño de seis años que murió atropellado en 2020 en el partido bonaerense de La Matanza, como consecuencia de una supuesta picada ilegal, declararon este lunes como testigos en la primera jornada del juicio oral y público que se inició en la sede de la Universidad Nacional de La Matanza, y afirmaron que su "único interés es que se haga justicia para preservar la memoria" de su hijo., dijo, padre del niño fallecido ante la consulta del Tribunal en lo Criminal Nº 4, al iniciar su declaración testimonial.En el mismo sentido se expresó la madre de Tahiel,, quien también declaró en esta jornada en la que ambos se mostraron angustiados al realizar la reconstrucción del suceso, del cual también "resultaron con lesiones", según la investigación."Ahora sin tenerlo a él -por Tahiel-", dijo en su declaración Díaz.A los padres no les consta que los sospechosos se hayan acercado a ellos el día del hecho para corroborar su estado, según declararon.El suceso ocurrió en pandemia, el 13 de septiembre de 2020, según estimaron, a las 16.45, en la intersección de la Ruta Provincial N° 21 y la arteria Soldado Sosa de la localidad de Laferrere, zona "densamente poblada".Los imputados Nahuel Agustín Olivera, panadero de 24 años, oriundo de Gregorio de Laferrere, y Alexis Leonel Escribanti técnico radiólogo de 26 años, oriundo de Villa Luzuriaga, que, según el documento de requerimiento de elevación a juicio de 2021, se conocían desde el colegio y frecuentaban el "picódromo".Llegaron a esta instancia con "prisión efectiva" y defensas diferenciadas, detallaron sus abogados a Télam.Distintos testigos coincidieron en mencionar el "estruendo" que se escuchó previo al impacto y la velocidad "extraordinaria" con la que pasó el primer auto, "conducido por Escribanti".Este lunes declararon al menos siete testigos, entre ellos la madre del niño, el padre, la mujer que conducía el auto modelo Fox "parado en el semáforo" que terminó embistiendo a la familia luego de ser chocado por el auto que condujo Olivera, otros conductores de vehículos que transitaban por la zona ese día, un joven que trabajaba en una estación de servicio cercana y un hombre que vivía a 20 metros del hecho, que asistió a los familiares.La mujer que conducía un auto modelo Fox dijo durante su declaración que "el impacto fue muy grande" y sintió "la sensación de volar, que el auto se levanta y cae", lo que provocó que se desvanezca y luego, al salir del auto junto a su acompañante vio a los padres de Tahiel y se quedó "shockeada" porque en ese momento se dio cuenta que "había quedado alguien" debajo, el niño, y vecinos del lugar y el propio padre intentaron mover el vehículo para liberar el cuerpo."Si -Olivera- hubiese venido despacio no me hubiera chocado como me chocó", consideró la mujer, que se puso a disposición de la justicia inmediatamente, y quien además dijo que en el momento previo al impacto tuvo la sensación de que estaban "corriendo".Por su parte, la acompañante, otra mujer, expresó que recuerda "al auto rojo con el pibe ese -señalando a Olivera- que no le importaba nada, solo su vehículo".El juicio, a cargo del Tribunal en lo Criminal Nº 4 conformado por los jueces Nicolás Grappasonno, Gerardo Clemente Gayol y Franco Fiumara, inició pasadas las 9.30 y continuaba esta tarde con declaración de los testigos, los alegatos y se dará la opción de la última palabra a los imputados.La Fiscalía especializada en Homicidios de La Matanza, fue representada por Sergio Alejandro Antin.Respecto a la lectura de la sentencia, más tarde se definía el día y la hora de la misma.Olivera y Escribanti fueron acusados por "Prueba ilegal de velocidad -conocida como 'picada'- en concurso real con homicidio simple -de Tahiel- a título de dolo eventual en concurso ideal con lesiones leves reiteradas en dos oportunidades -a la madre y el padre de Tahiel-". Se trata de al menos tres delitos, explicó el abogado de la parte damnificada, Alberto Palacio."En general, las penas en homicidio simple son de 8 a 25 años y, en este caso, el concurso hace que uno pueda llegar a pedir más pena", precisó el abogado."Vamos por la pena más alta posible, que representaría un hecho importante en el camino de justicia general de las víctimas de los hechos de tránsito", añadió.Por su parte, el representante de la defensa de Olivera, Reynaldo Bandini, dijo este lunes a Télam que "en realidad lo que hay es un accidente de autos y si llegara a corresponder un homicidio culposo, de ninguna manera hay dolo eventual. El dolo eventual lo coloca a mi defendido en la misma posición de un homicidio simple, con la misma pena en expectativa a partir de 8 años. En caso de homicidio culposo, la condena sería de ejecución condicional menor a tres años y ya lleva dos años detenido".En tanto el abogado defensor de Escribanti, Horacio Casalla dijo a Télam que pedirá la absolución de su defendido porque "no existe ningún elemento de prueba de la existencia de una prueba de carrera. Eventualmente en la peor de las hipótesis, que creo que tampoco está demostrado, se puede estar hablando de una infracción de tránsito, que es una cosa muy distinta".Según indicaron ambos abogados, Olivera declarará en el juicio, pero Escribanti no lo hará porque "ya lo hizo en la etapa anterior".Los familiares y amigos de la víctima se mostraron muy conmovidos en distintos momentos del juicio al escuchar la reconstrucción de los testigos.Entre las pruebas se presentaron videos de cámaras de seguridad públicas y privadas, pericias accidentológicas, informes policiales y declaraciones testimoniales.Al menos 150 familiares y vecinos de Laferrere cortaron la calle Florencio Varela a la altura de Ombú, en San Justo, en la puerta de la Universidad para apoyar a la familia antes de comenzar el juicio.Al ingresar al estrado, el tribunal solicitó a la parte damnificada que las personas que fueron a apoyar a la familia culminen el corte y se ubiquen en la vereda.Por la tarde, el mismo grupo de personas continuaba esperando a la familia en la puerta en demostración de acompañamiento..Según la investigación de la fiscalía, Escribanti iba a bordo de un Volkswagen modelo Vento y Olivera a bordo de un Chevrolet modelo Corsa, cuando "decidieron" realizar una picada ilegal, circulando por la ruta a una velocidad "superlativa", eludiendo a otros autos y "creando una situación de peligro para la vida o integridad física de las personas que transitaban por la vía pública", señalaron.Al perder el control de los rodados, según la investigación, el Corsa impactó contra un tercer vehículo que circulaba en forma reglamentaria por el carril lento (el auto Fox), y fue desplazado hacia la vereda, lugar donde fueron embestidos Luciano Guillermo Contreras, Noelia Abigail Díaz -padres del niño- y Tahiel, quienes esperaban para cruzar para ir a tomar un helado y luego "darle la sorpresa de ir a la plaza -en el marco del aislamiento por la pandemia-", repuso a Télam la madre.Los tres sufrieron politraumatismos, pero Tahiel falleció en el acto.