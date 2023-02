"Quisieron proscribir a Cristina hasta con un tiro y no vamos a permitir que la prohíban"

Foto: Diego Izquierdo.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, advirtió este lunes que "trataron de proscribir hasta con un tiro" a Cristina Fernández de Kirchner "y ahora tratan de hacerlo política y civilmente", por lo cual aseguró que el peronismo no va a permitir que "jueces mentirosos y mamarrachos digan que está prohibida, que es culpable y que no puede ser lo que quiere ser".El mandatario provincial sostuvo queTambién aseveró que 2023 es "un año electoral que unidos nos permitirá continuar desarrollando políticas publicas que defiendan los derechos de los y las trabajadores e impedir que venga la derecha".Kicillof hizo estas afirmaciones en el Plenario de Delegados de Centrales Obreras que se llevó a cabo en el Centro Recreativo Integral del sindicato mecánico Smata en Mar del Plata., y pidieron que Cristina Kirchner "no esté proscripta" y dirija a la Argentina.En el plenario el gobernador estuvo acompañado por el ministro de Trabajo provincial, Walter Correa, y Raverta.También asistieron los dirigentes gremiales Hugo Yasky secretario general de la CTA y diputado nacional del Frente de Todos; el titular de Suteba, Roberto Baradel; Oscar De Isasi (ATE), José Luis Rocha (UOM), Graciela "Gachi" Ramundo (secretaria General de la CTA Mar y Sierras), Abel Furlán (UOM), Claudia Rey (ATE-CTAA) y Guillermo Bianchi (SEC); los intendentes de Villa Gesell, Gustavo Barrera, y de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, y el bloque de concejales del FdT de General Pueyrredón.Kicillof destacó "la unidad" del movimiento obrero ante las próximas elecciones generales y defendió a Cristina Kirchner ante la "proscripción" de la justicia, además de tildar a algunos jueces de "mentirosos".En el cierre del plenario, expresó que "este año 2023 es un año bisagra, importantísimo; un año que marcará el futuro de todos los y las argentinas donde en unidad se dirá nunca más al neoliberalismo en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina y en Mar del Plata"., enfatizó."Nosotros no nos sacamos un foto solamente o vivimos en las redes sociales. Nuestras redes sociales son el boca a boca, el escucharnos, el luchar por los derechos de los trabajadores, de todo un pueblo y no de unos pocos", amplió.Kicillof expresó que "nuestras redes sociales son la de militar, la de recorrer los barrios, las cooperativas, los gremios, las localidades todo el país y realmente escuchar al pueblo, escuchar las necesidades y trabajar para que concreten de una forma equitativa y no para cuatro o cinco".